Структуры Альберта Авдоляна решили продать порт Вера

Альберт Авдолян в 2024 году может продать угольный порт Вера, три года назад выкупленный у наследников Дмитрия Босова. По оценке эксперта, актив может стоить до 19 млрд руб.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Структуры Альберта Авдоляна готовятся к продаже ООО «Порт «Вера» — оператора одноименного угольного порта в Приморском крае, утверждают источники РБК. Компания, по словам собеседников РБК, привлекла Сбербанк в качестве консультанта по готовящейся сделке.

Официальные представители Авдоляна и Сбербанка отказались от комментариев.

Порт Вера расположен в районе мыса Открытый, к югу от Большого Камня. Предприятие начало работу в конце 2019 года. На проектную мощность в 9 млн т угля в год порт должен выйти в 2024 году. Источник РБК, близкий к проекту, говорит, что в 2022 году порт обработал 6,3 млн т угля, в 2023 году — около 7,4 млн т. Предполагается, что с 2025 года Вера будет работать с полной загрузкой.

Ранее предполагалось, что в долгосрочной перспективе загрузка порта вырастет до 20 млн т, но сейчас, по словам источника РБК, такая перспектива не просматривается — порт вряд ли будет переваливать больше 9 млн т до 2034 года.

Особенности инфраструктуры порта Вера

Источник, знакомый с техническим оснащением порта, говорит, что сегодня в порту есть грузовой причал, угольные склады морского (80 тыс. т) и железнодорожного (570 тыс. т) грузовых фронтов, 13 железнодорожных путей, включая соединительные приемо-отправочные и пути с вагоноопрокидывателем, общей протяженностью 12,6 тыс. м, ветрозащитные экраны длиной 650 м. К апрелю 2024 года будут введены еще два пути.

Источник РБК на угольном рынке утверждает, что работа порта менее автоматизирована по сравнению с конкурентами — «Восточным портом», «Ванинотрансуглем» и «Дальтрансуглем». «После выгрузки вагонов уголь попадает на ближайший склад (железнодорожный грузовой фронт. — РБК), до моря везется автотранспортом и только там попадает на судопогрузочную машину, по сравнению с конкурентами это такой «полуавтомат», — утверждает он.

Собеседник полагает, что текущих собственников подталкивают к продаже скорый запуск порта Суходол (строится к северу от Большого Камня, считается фаворитом в конкуренции за провозную способность железной дороги по углю) и перспектива запуска частной железной дороги из Якутии к новому порту на севере Хабаровского края, оба проекта могут забрать часть грузовой базы.

По данным СПАРК, в 2022 году актив сгенерировал 3,3 млрд руб. прибыли при выручке 8,2 млрд руб. По словам источника РБК, выручка по итогам 2023 года составила 9,2 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 2,7 млрд руб.

Предприятие, в частности, переваливает уголь с Огоджинского месторождения в Амурской области и Эльгинского месторождения в Якутии (совместные проекты Альберта Авдоляна и «Ростеха»). По словам источника РБК, близкого к проекту, сегодня перевалка идет по сниженному кэптивному тарифу: в 2022 году он составлял $19 за тонну угля (средний уровень по рынку), в 2023 году — $15 за тонну (при среднем уровне $22 за тонну). После продажи порта и перехода на рыночные ставки перевалки цена может вырасти до $20–24 за тонну, а выручка — до 18–21 млрд руб.

Как менялись владельцы проекта

ООО «Порт «Вера», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Порт «Вера» Менеджмент», которое, в свою очередь, на 100% контролируется ООО «Порт «Вера» Холдинг». Последнее на 99,99% принадлежит ООО «ПВ-Развитие» (75% в собственности у ООО «АП Логистика», 25% — у АО «АРН Трейд»). «АП Логистику» возглавляет Станислав Врублевский, бывший гендиректор «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Кресло гендиректора «Порт «Вера» Холдинга» и «ПВ-Развития» занимает Родион Сокровищук. Источник, знакомый со структурой владения портом, утверждает, что актив принадлежит компаниям, связанным с Авдоляном.

Угольный порт Вера в начале 2010-х годов был частью масштабного проекта госкорпорации «Ростех» по развитию Огоджинского угольного месторождения Амурской области, который включал также строительство ТЭС и ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай. Партнером должна была стать китайская Shenhua, общий объем инвестиций оценивался в $8–10 млрд, но позже партнер из КНР вышел из проекта, его параметры были пересмотрены, а новым инвестором стала «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Общие инвестиции в порт Вера оценивались в 15,4 млрд руб. В конце 2010-х годов в капитал порта вошел «Востокуголь» Дмитрия Босова. В январе 2021 года, после смерти предпринимателя (застрелился в мае 2020 года), 50% порта были выкуплены у «Востокугля» структурами Авдоляна и «Ростехом». В 2022 году «Ростех» вышел из проекта.

Альберт Авдолян в 2021 году вошел в список 200 богатейших бизнесменов России, заняв 115-е место, по версии Forbes. На тот момент его состояние оценивалось в $1 млрд. В 2021 году Авдолян и Максим Барский выкупили угольную компанию «Сибантрацит» у наследников Дмитрия Босова, но в конце 2023 года продали ее Башкирскому промышленному холдингу. Сегодня основной угольный проект Авдоляна — Эльгинский комплекс, для вывоза угля с него бизнесмен строит железную дорогу к Охотскому морю через Якутию и север Хабаровского края.

РБК направил запросы в угледобывающие компании «Кузбассразрезуголь», СУЭК (в том числе в Национальную транспортную компанию), «СДС-Уголь», «Русский уголь». Представители «Распадской» и «Мечела» отказались от комментариев.

Один из главных сдерживающих факторов загрузки угольных портов Дальнего Востока — недостаточная пропускная способность Восточного полигона РЖД (Транссиба и БАМа). Госмонополия работает над решением этой проблемы: в рамках второго этапа модернизации полигона его пропускная способность с 2021 года к концу 2024 года вырастет на 25% — со 144 млн до 180 млн т. В 2025 году начнется третий этап модернизации, по итогам которого к концу 2031 года провозная способность Восточного полигона увеличится до 210 млн т в год. К 2035 году правительство планирует расширить полигон до 270 млн т.

Кому может быть интересен порт

Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что новыми собственниками порта Вера могут стать владельцы группы «Сибантрацит» (Башкирский промышленный холдинг. — РБК). «Во время раздела наследства Босова его наследникам пришлось уступить «Ростеху», который, предположительно, планировал передать порт «Коулстару» Эдуарда Худайнатова», — говорит эксперт. Но бизнесмен не увеличил мощности своих добывающих активов, и порт оказался ему не нужен.

Другим возможным интересантом порта Шапошников называет «Сибуглемет», который называет себя единственным независимым производителем коксующихся углей в России, не принадлежащим металлургическим компаниям.

С учетом маржинальности портового бизнеса стоимость порта Вера по состоянию на начало 2024 года может составлять 10–13 млрд руб. за вычетом налога (из расчета перевалки угля на уровне 4,5 млн т в 2022 году, по данным АСОП), считает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА. При перевалке угля в 2022 году на уровне 6,3 млн т (данные источника РБК) стоимость порта составит 16–19 млрд руб. за вычетом долга.

По информации Гришунина, ставки перевалки угля в портах Дальнего Востока находятся сейчас на уровне $20 за тонну, ниже $10 они «точно не уйдут». Как только цены угля на мировых рынках вырастут, что, по прогнозу эксперта, произойдет в течение года, ставки начнут возвращаться к уровню $20 за тонну.

Гендиректор «INFOLine Аналитики» Михаил Бурмистров считает готовящуюся продажу порта Вера структурами Альберта Авдоляна логичной: фокус инвестиций предпринимателя сосредоточен на строительстве Тихоокеанской железной дороги и порта Эльга. Эксперт считает, что ставки на перевалку угля в ближайшие годы продолжат расти даже в условиях снижения цен на уголь: расходы операторов портовых терминалов повышаются из-за увеличения затрат на оборудование, технику и заработные платы персоналу.