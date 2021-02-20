На устранение недостатков в небоскребе для чиновников потратили ₽1,2 млрд

Госкомпания «Дом.РФ» потратила 1,2 млрд руб. на устранение недостатков в небоскребе «IQ-квартал» в Москва-Сити, который занимают федеральные министерства. Это было одним из условий передачи здания Росимуществу

Башни комплекса «IQ квартал» в Москва-Сити (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

На работы по устранению отклонений и недостатков в небоскребе «IQ-квартал» перед его передачей в собственность Росимущества потратили 1,2 млрд руб., сообщила госкомпания «Дом.РФ» в своей консолидированной финансовой отчетности за 2020 год.

Устранить отклонения и недостатки, выявленные в процессе передачи имущества, «Дом.РФ» должна была согласно договору дарения, по которому госкомпания безвозмездно передала здание в собственность территориального управления Росимущества по Москве. Обязательства по устранению недостатков за счет «Дом.РФ» были прописаны также в договоре аренды здания, заключенном в начале прошлого года.

В пресс-службе Росимущества переадресовали вопросы в «Дом.РФ». В пресс-службе госкомпании, в свою очередь, пояснили, что речь идет о дооснащении помещений в «IQ-квартал» с учетом потребностей министерств и подведомственных им организаций. «Указанные обязательства не связаны с виной прошлого владельца-застройщика, а обусловлены текущими потребностями федеральных органов исполнительной власти, возникшими в процессе эксплуатации», — подчеркнули в пресс-службе «Дом.РФ».

Госкомпания «Дом.РФ» (на тот момент — Агентство ипотечного жилищного кредитования) в 2017 году выкупила небоскреб на Пресненской набережной у «Галс-Девелопмент», дочерней компании ВТБ, за 25 млрд руб. и провела там ремонт. Общая стоимость помещений сейчас, как следует из отчетности «Дом.РФ», составляет 37,5 млрд руб.