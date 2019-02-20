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Бизнес ,  
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Партнер Тимченко по клубу «Куньлунь» купил золотой рудник у Газпромбанка
Компания «Ромета Капитал», 30% которой принадлежит бизнесмену Ян Ю Нгоку, приобрела «Васильевский рудник» у Газпромбанка. Он вместе с Геннадием Тимченко основал в Китае хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Газпромбанк перестал быть владельцем 78,49% акций «Васильевского рудника», добывающего золото в Красноярском крае, следует из сообщения банка в системе раскрытия. Сделка произошла 18 февраля, покупатель актива в сообщении не назван.

Источник РБК, близкий к участникам сделки, сообщил, что «Васильевский рудник» приобрела «Ромета Капитал». Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к «Ромете Капитал», а также менеджер еще одной золотодобывающей компании. Детали сделки источники не раскрыли.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. С «Ромета Капитал» связаться не удалось. В «Васильевском руднике» не ответили на запрос РБК.

Согласно данным СПАРК, акционерами «Ромета Капитал» с декабря 2018 года являются «Амур Капитал» Яна​ Ю Нгока (30%), «Дабл-Ю Эс Кэпитал» (WS Capital), принадлежащая Денису Норенко (25%), сам Газпромбанк (18%) и менеджеры банка, в частности первый вице-президент, руководитель департамента нефтегазовых проектов Михаил Родионов (18%). Родионов отказался от комментариев, с Нгоком связаться не удалось.

Рудник за долги

«Васильевский рудник» был создан британской Angara Mining в 2005 году, а в 2007 году компания перешла под контроль Газпромбанка после реструктуризации долгов.

За девять месяцев 2018 года «Васильевский рудник» увеличил добычу золота на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,05 т, и вошел в топ-25 крупнейших золотодобытчиков России. Суммарные запасы золота «Васильевского рудника» по различным категориям оцениваются в 67,4 т. По данным СПАРК, золотодобывающая компания по итогам 2017 года получила чистый убыток в размере 65 млн руб. против 663,1 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

Как писал «Интерфакс», «Ромета Капитал» в декабре 2018 года приобрела у Газпромбанка «Золото Аяхты» с лицензией на добычу золота в Красноярском крае, «Полюс холода» с двумя малотоннажными проектами по производству сжиженного природного газа в Пскове и Калининграде и Ingenix Group, которая занимается нефтегазовым консалтингом.

Крупнейший акционер «Рометы Капитал» Ян Ю Нгок — партнер бизнесмена Геннадия Тимченко по хоккейному клубу «Куньлунь Ред Стар», основанном в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге. Договор о праве на участие команды в первенстве был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей», — говорил Тимченко в феврале 2018 года.

Китайский актер и отец одного из игроков «Куньлунь Ред Стар» Инг Да рассказывал канадской газете The Globe and Mail в 2016 году, что создание хоккейного клуба в Китае было условием Тимченко, которому Нгок предложил создать совместный бизнес. Как утверждает Инг, Нгок на тот момент «даже не знал, что из себя представляет хоккей, но сразу же согласился». Представитель «Волга Груп» Тимченко сказал, что у бизнесмена нет других совместных проектом с Нгоком, кроме хоккейного клуба, от других комментариев он отказался. ​

По данным Bloomberg, Нгоку также принадлежит инвесткомпания Golden Brick Capital Management Ltd с активами на около $1 млрд и интересами в области добычи природных ресурсов, энергетики в России, Китае и других странах, участвующих в глобальном инфраструктурном проекте «Один пояс, один путь».

Второй крупный совладелец «Рометы» — Денис Норенко, по данным СПАРК, аффилирован с «Морским портом Геленджик», контракт на строительство береговой и морской инфраструктуры в котором летом 2018 года получил «Стройтрансгаз» Тимченко. К тому же Норенко входит в совет директоров кипрской WS Financial and Investment Services наряду с Дэвидом Саввой, который долго работал в структурах Тимченко. «Часть из этих людей [включая Савву и Норенко] действительно являются бывшими сотрудниками компаний, связанных с господином Тимченко, либо в различное время выступали его партнерами по различным бизнесам», — говорил РБК представитель «Волга Груп». Но бизнесмен не имеет отношения к инвестиции Нгока и Норенко в «Васильевский рудник», уточнил он 20 февраля.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Газпромбанк
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