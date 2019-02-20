Партнер Тимченко по клубу «Куньлунь» купил золотой рудник у Газпромбанка

Газпромбанк перестал быть владельцем 78,49% акций «Васильевского рудника», добывающего золото в Красноярском крае, следует из сообщения банка в системе раскрытия. Сделка произошла 18 февраля, покупатель актива в сообщении не назван.
Источник РБК, близкий к участникам сделки, сообщил, что «Васильевский рудник» приобрела «Ромета Капитал». Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к «Ромете Капитал», а также менеджер еще одной золотодобывающей компании. Детали сделки источники не раскрыли.
Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. С «Ромета Капитал» связаться не удалось. В «Васильевском руднике» не ответили на запрос РБК.
Согласно данным СПАРК, акционерами «Ромета Капитал» с декабря 2018 года являются «Амур Капитал» Яна Ю Нгока (30%), «Дабл-Ю Эс Кэпитал» (WS Capital), принадлежащая Денису Норенко (25%), сам Газпромбанк (18%) и менеджеры банка, в частности первый вице-президент, руководитель департамента нефтегазовых проектов Михаил Родионов (18%). Родионов отказался от комментариев, с Нгоком связаться не удалось.
Рудник за долги
«Васильевский рудник» был создан британской Angara Mining в 2005 году, а в 2007 году компания перешла под контроль Газпромбанка после реструктуризации долгов.
За девять месяцев 2018 года «Васильевский рудник» увеличил добычу золота на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,05 т, и вошел в топ-25 крупнейших золотодобытчиков России. Суммарные запасы золота «Васильевского рудника» по различным категориям оцениваются в 67,4 т. По данным СПАРК, золотодобывающая компания по итогам 2017 года получила чистый убыток в размере 65 млн руб. против 663,1 млн руб. чистой прибыли годом ранее.