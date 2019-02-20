Партнер Тимченко по клубу «Куньлунь» купил золотой рудник у Газпромбанка

Компания «Ромета Капитал», 30% которой принадлежит бизнесмену Ян Ю Нгоку, приобрела «Васильевский рудник» у Газпромбанка. Он вместе с Геннадием Тимченко основал в Китае хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Газпромбанк перестал быть владельцем 78,49% акций «Васильевского рудника», добывающего золото в Красноярском крае, следует из сообщения банка в системе раскрытия. Сделка произошла 18 февраля, покупатель актива в сообщении не назван.

Источник РБК, близкий к участникам сделки, сообщил, что «Васильевский рудник» приобрела «Ромета Капитал». Эту информацию подтвердил другой источник, близкий к «Ромете Капитал», а также менеджер еще одной золотодобывающей компании. Детали сделки источники не раскрыли.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. С «Ромета Капитал» связаться не удалось. В «Васильевском руднике» не ответили на запрос РБК.

Согласно данным СПАРК, акционерами «Ромета Капитал» с декабря 2018 года являются «Амур Капитал» Яна​ Ю Нгока (30%), «Дабл-Ю Эс Кэпитал» (WS Capital), принадлежащая Денису Норенко (25%), сам Газпромбанк (18%) и менеджеры банка, в частности первый вице-президент, руководитель департамента нефтегазовых проектов Михаил Родионов (18%). Родионов отказался от комментариев, с Нгоком связаться не удалось.