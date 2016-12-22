«Аэроэкспресс» привлек минимальную за 10 лет долю пассажиров в Москве

Доля «Аэроэкспресса» в перевозке пассажиров до московских аэропортов в 2017 году стала самой низкой за десять лет работы. Конкуренция растет, и пассажиры предпочитают такси и каршеринговые сервисы, отмечают эксперты

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

По итогам 2017 года «Аэроэкспресс» перевез в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково 11,66 млн человек, что на 0,6% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК. Доля компании в общем объеме перевезенных в эти аэропорты пассажиров составила 13,2%, сообщает «Аэроэкспресс».

Это самая низкая доля компании за последние десять лет, показали подсчеты РБК на основе данных самого перевозчика (см. таблицу). Даже в 2008 году, когда еще не был запущен маршрут от Белорусского вокзала до Шереметьево, доля «Аэроэкспресса» составляла 15% (перевозчик ездил в Домодедово и Внуково).

Чаще всего пассажиры выбирали «Аэроэкспресс» для поездок в московские аэропорты в 2014 году. Тогда доля компании в общем объеме перевезенных пассажиров составила 25,46% (16,6 млн пассажиров), следует из данных компании.

«Аэроэкспресс» теряет долю рынка в первую очередь за счет конкуренции с агрегаторами такси, а также каршеринговыми сервисами (в меньшей степени)», — говорит партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» «НЭО Центра» Александр Ракша. Он отмечает, что сейчас «Аэроэкспресс» конкурентоспособен по цене только при условии, что пассажир едет один, но если с семьей, то выгоднее добираться на такси. Стоимость проезда на «Аэроэкспрессе» составляет 420 руб. в одну сторону при покупке онлайн и 500 руб. при покупке в кассе, а средняя поездка из аэропорта в центр — около 1 тыс. руб. «Единственное реальное преимущество «Аэроэкспресса» — отсутствие пробок, но за счет введения выделенных полос для общественного транспорта, которыми пользуются такси, и это преимущество постепенно сходит на нет», — отмечает он.

«Мы за здоровую конкуренцию и свободный выбор подходящего вида транспорта», — сказал РБК представитель «Аэроэкспресса». По его словам, пассажиры «Аэроэкспресса» — это поколение smart-путешественников, которые ценят свое время, комфорт, возможность использования современных способов оплаты. «Наша первостепенная задача — это создание условий для надежного и безопасного трансфера в [аэропорт] и из аэропорта и обеспечение качественного сервиса на всех этапах поездки», — сказал он.

«В свое время «Аэроэкспресс» был прорывом, потому что у нас вообще не было удобного сообщения с аэропортами. Но по мере того как Москва обогащается другими транспортными сервисами, рынок становится сложнее и конкуренция выше», — отмечает директор института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

В обозримом будущем «Аэроэкспресс» вряд ли будет также сильно терять свою долю, считает Ракша: цены на услуги такси более-менее стабилизировались, и такого эффекта, как в предыдущие годы, когда расценки упали в три-четыре раза, уже не будет.

Представитель «Аэроэкспресса» утверждает, что компания «активно работает над увеличением пассажиропотока и повышением качества обслуживания пассажиров». «Мы регулярно обновляем и модернизируем инфраструктуру», — говорит собеседник. С октября 2017 года компания запустила двухэтажный подвижной состав, продолжает модернизировать офлайн- и онлайн-сервисы, разрабатывает выгодные предложения для пассажиров вместе с партнерами, перечисляет изменения представитель перевозчика.

В «Яндекс.Такси» (находится в процессе объединения с Uber) заявили, что не раскрывают данные по перевозкам. Представитель другого агрегатора такси — Gett — пока не ответил на запрос РБК.

Из каршеринговых компаний, по данным портала «Москва24», доступ в аэропорты имеют три — «Делимобиль», Car5 и Belka Car.

Гендиректор сервиса «Делимобиль» Леонид Сысоев через своего представителя заявил РБК, что одними из самых популярных маршрутов являются как раз поездки в аэропорты и обратно. «Сегодня порядка 15% поездок совершается по этим маршрутам», — говорит собеседник.

Представитель такси Gett сказал РБК, что компания сейчас «активно конкурирует» как с традиционными диспетчерскими такси, так и с «Аэроэкспрессом» и маршрутными автобусами. В Gett тенденция к росту числа поездок в аэропорты особенно показательна за прошедший год, говорит собеседник. Так, по его данным, в 2017 году количество поездок во Внуково и Шереметьево выросло на 49 и 50% соответственно, а Домодедово показало рост на 81% (с апреля 2017 года Gett получил статус официального партнера аэропорта).