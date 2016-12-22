Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,41 69,66 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,04 +0,29 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9764,20 +575,40 MOEX 2316,76 +0,22% RTS 1282,71 -0,22% Brent 65,02 -0,72% DJIA 25408,73 +0,29% Nasdaq 7589,10 +0,37% FTSE 7215,93 -0,12%
«Аэроэкспресс» привлек минимальную за 10 лет долю пассажиров в Москве
Лента новостей
Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США скончался миллиардер Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение
«Аэроэкспресс» привлек минимальную за 10 лет долю пассажиров в Москве
Бизнес, 20 фев, 18:42
0
«Аэроэкспресс» привлек минимальную за 10 лет долю пассажиров в Москве
Доля «Аэроэкспресса» в перевозке пассажиров до московских аэропортов в 2017 году стала самой низкой за десять лет работы. Конкуренция растет, и пассажиры предпочитают такси и каршеринговые сервисы, отмечают эксперты
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

По итогам 2017 года «Аэроэкспресс» перевез в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково 11,66 млн человек, что на 0,6% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении перевозчика, поступившем в РБК. Доля компании в общем объеме перевезенных в эти аэропорты пассажиров составила 13,2%, сообщает «Аэроэкспресс».

Это самая низкая доля компании за последние десять лет, показали подсчеты РБК на основе данных самого перевозчика (см. таблицу). Даже в 2008 году, когда еще не был запущен маршрут от Белорусского вокзала до Шереметьево, доля «Аэроэкспресса» составляла 15% (перевозчик ездил в Домодедово и Внуково).

Чаще всего пассажиры выбирали «Аэроэкспресс» для поездок в московские аэропорты в 2014 году. Тогда доля компании в общем объеме перевезенных пассажиров составила 25,46% (16,6 млн пассажиров), следует из данных компании.

«Аэроэкспресс» теряет долю рынка в первую очередь за счет конкуренции с агрегаторами такси, а также каршеринговыми сервисами (в меньшей степени)», — говорит партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» «НЭО Центра» Александр Ракша. Он отмечает, что сейчас «Аэроэкспресс» конкурентоспособен по цене только при условии, что пассажир едет один, но если с семьей, то выгоднее добираться на такси. Стоимость проезда на «Аэроэкспрессе» составляет 420 руб. в одну сторону при покупке онлайн и 500 руб. при покупке в кассе, а средняя поездка из аэропорта в центр — около 1 тыс. руб. «Единственное реальное преимущество «Аэроэкспресса» — отсутствие пробок, но за счет введения выделенных полос для общественного транспорта, которыми пользуются такси, и это преимущество постепенно сходит на нет», — отмечает он.

«Мы за здоровую конкуренцию и свободный выбор подходящего вида транспорта», — сказал РБК представитель «Аэроэкспресса». По его словам, пассажиры «Аэроэкспресса» — это поколение smart-путешественников, которые ценят свое время, комфорт, возможность использования современных способов оплаты. «Наша первостепенная задача — это создание условий для надежного и безопасного трансфера в [аэропорт] и из аэропорта и обеспечение качественного сервиса на всех этапах поездки», — сказал он.

«В свое время «Аэроэкспресс» был прорывом, потому что у нас вообще не было удобного сообщения с аэропортами. Но по мере того как Москва обогащается другими транспортными сервисами, рынок становится сложнее и конкуренция выше», — отмечает директор института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.

В обозримом будущем «Аэроэкспресс» вряд ли будет также сильно терять свою долю, считает Ракша: цены на услуги такси более-менее стабилизировались, и такого эффекта, как в предыдущие годы, когда расценки упали в три-четыре раза, уже не будет.

Представитель «Аэроэкспресса» утверждает, что компания «активно работает над увеличением пассажиропотока и повышением качества обслуживания пассажиров». «Мы регулярно обновляем и модернизируем инфраструктуру», — говорит собеседник. С октября 2017 года компания запустила двухэтажный подвижной состав, продолжает модернизировать офлайн- и онлайн-сервисы, разрабатывает выгодные предложения для пассажиров вместе с партнерами, перечисляет изменения представитель перевозчика.

В «Яндекс.Такси» (находится в процессе объединения с Uber) заявили, что не раскрывают данные по перевозкам. Представитель другого агрегатора такси — Gett — пока не ответил на запрос РБК.

Из каршеринговых компаний, по данным портала «Москва24», доступ в аэропорты имеют три — «Делимобиль», Car5 и Belka Car.

Гендиректор сервиса «Делимобиль» Леонид Сысоев через своего представителя заявил РБК, что одними из самых популярных маршрутов являются как раз поездки в аэропорты и обратно. «Сегодня порядка 15% поездок совершается по этим маршрутам», — говорит собеседник.

Представитель такси Gett сказал РБК, что компания сейчас «активно конкурирует» как с традиционными диспетчерскими такси, так и с «Аэроэкспрессом» и маршрутными автобусами. В Gett тенденция к росту числа поездок в аэропорты особенно показательна за прошедший год, говорит собеседник. Так, по его данным, в 2017 году количество поездок во Внуково и Шереметьево выросло на 49 и 50% соответственно, а Домодедово показало рост на 81% (с апреля 2017 года Gett получил статус официального партнера аэропорта).

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Аэроэкспресс» , Домодедово , Шереметьево , Внуково
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Аэроэкспресс» заменит все поезда до Внуково и Домодедово на двухэтажные Бизнес
«Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево Общество
Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.