В Москве нашли мертвым одного из основателей рыболовной компании «Акрос»
Бизнес, 04:20
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В Москве нашли мертвым одного из основателей рыболовной компании «Акрос»
В Москве обнаружен мертвым бизнесмен Валерий Воробьев, один из основателей рыболовной компании «Акрос»
Крупный бизнесмен, один из основателей рыболовной компании «Акрос» Валерий Воробьев обнаружен мертвым в Москве, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По информации сайта Кам24, Воробьеву было 72 года, его тело у одного из домов на улице Маршала Бирюзова обнаружили прохожие. С 1992 по 2011 год бизнесмен был генеральным директором ЗАО «Акрос», а с 2007 по 2011 год он был депутатом Законодательного собрания Камчатского края.
В прокуратуре, управлении СК по Москве, МВД по Москве и департаменте здравоохранения столицы РБК не смогли прокомментировать информацию о смерти бизнесмена. По телефонам компании «Акрос», указанным в СПАРК, никто не ответил.