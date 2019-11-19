Определены номинанты Премии РБК 2019

Опубликован лонг-лист шестой Премии РБК — в него попали 96 человек. Логика голосования в этом году изменилась: шорт-листы будут финальными, определения одного победителя в номинации не будет

Фото: Андрей Стекачев / РБК

Определить лауреатов предстоит экспертным советам в шести номинациях: «Менеджер», «Предприниматель», «Стартапер», «Инвестор», «Визионер», «Менеджер в социальной сфере».

Всего на Премию РБК номинировано 96 человек: эксперты и аудитория РБК выбрали тех, кто добился в этом году самых ярких и показательных результатов в бизнесе и управлении.

В каждой номинации существует свой экспертный совет, в который входят те, кто давно и успешно работает в данном направлении бизнеса. Но есть важное изменение: в этом году мы открыли прием заявок от аудитории. Многие из потенциальных номинантов, предложенных читателями и зрителями РБК, были приняты экспертными советами в лонг-листы.

Премия РБК меняется вслед за российским бизнес-сообществом: в нем уже больше героев, чем мы можем наградить. Поэтому в этом году не будем вручать премию только одному победителю в номинации, но будем чествовать всех финалистов, которых определят эксперты.

Так как в этом году у нас нет задачи выбрать единственного победителя в каждой номинации, голосование будет одно — по лонг-листам. Сформированные таким образом шорт-листы будут финальными.