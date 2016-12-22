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ЦБ наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты
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ЦБ наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты
Бизнес, 09:40
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ЦБ наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты
После внеплановой проверки Центробанк ввел временное ограничение на валютообменные операции для платежной системы «Юнистрим». Меры воздействия не коснулись операций обмена валюты при осуществлении переводов
Фото: Евгений Стецко / Ведомости / ТАСС

Российская платежная система «Юнистрим» получила от Центробанка предписание, ограничивающее на полгода возможности системы по проведению валютообменных операций, сообщает газета «Коммерсантъ». По словам источников издания, ограничение было введено после внеплановой проверки, которая прошла в августе и выявила нарушения при идентификации клиентов, обменивавших крупные суммы валюты.

Председатель правления «Юнистрима» Кирилл Пальчун рассказал, что ограничение коснулось операций по обмену валюты, которые не связаны с проведением денежных переводов.

«По результатам банк («Юнистрим» имеет банковскую лицензию, но основной бизнес компании связан с денежными переводами. — РБК) получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года», — пояснил Пальчун.

По данным «Коммерсанта», существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. При этом в ряде стран СНГ обмен в конечной точке затруднен.

«До начала сентября «Юнистрим» в таких случаях сначала производил классическую валютообменную операцию, а потом перевод (кассир готовил документы по двум операциям). Но запрет ЦБ сделал это невозможным», — пишет газета.

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Пальчун рассказал изданию, что после решения ЦБ компания приняла решение «склеить» два продукта и отказаться от классических валютообменных операций. По его словам, они приносили «менее 10%» доходов.

По данным газеты, операции с валютой за 9 месяцев 2018 года принесли «Юнистриму» более 1 млрд руб. чистого дохода, что составило 61% общего чистого дохода. Однако из отчетности неясно, какая доля дохода и прибыли пришлась на валютообменные операции, не связанные с переводами средств.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Юнистрим , обмен валюты , Центробанк
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