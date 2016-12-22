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СМИ узнали об отказе британской инвесткомпании покупать сеть ТЦ в России
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СМИ узнали об отказе британской инвесткомпании покупать сеть ТЦ в России
Бизнес, 02:55
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СМИ узнали об отказе британской инвесткомпании покупать сеть ТЦ в России
Речь идет о торговых центрах «Парк хаус», принадлежащих австрийской Atrium European Real Estate. Последняя ищет покупателя на эти объекты с лета прошлого года

Британская инвесткомпания Raven Russia отказалась от покупки торговых центров, находящихся в России и принадлежащих австрийскому фонду Atrium Europian Real Estate (AERE). Об этом пишет в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три брокера коммерческой недвижимости.

По данным издания, причина отказа в том, что продавца не устроила цена, которую предложил потенциальный покупатель. У AERE в России семь торговых центров под брендом «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти. Общая площадь объектов — 279,8 тыс. кв. м. По данным отчетности AERE за первое полугодие 2018 года, российские активы компании оцениваются в €300 млн (22,7 млрд руб. по курсу ЦБ).

Оперативный комментарий в Raven Russia предоставить не смогли, отмечает газета.

О том, что Raven Russia интересуется данными активами, РБК писал в августе прошлого года. «Мы сейчас смотрим на все [активы на рынке коммерческой недвижимости], один из них — это портфель Atrium», — подтверждал тогда же в беседе с РБК управляющий директор по России Raven Russia Игорь Богородов.
Чуть ранее газета «Ведомости» сообщала, что Atrium начала активный поиск покупателей на свой портфель российской недвижимости. Raven Russia работает в России с 2005 года и специализируется на инвестициях в покупку и строительство складов.

Ранее с российского рынка ушли другие иностранные инвесторы в коммерческую недвижимость — финские Sponda и Stokmann, а также австрийский Immofinanz.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: коммерческая недвижимость , продажа
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