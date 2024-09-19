 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

Глава АвтоВАЗа рассказал о помолодевших покупателях Lada

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Среднестатистический покупатель Lada помолодел с 45 до 42 лет, рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Обычно продукцию российского автоконцерна предпочитают семейные мужчины
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

За последние два года среднестатистический потребитель автомобилей Lada помолодел — с 45 до 42 лет. Об этом в интервью РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он добавил, что в основном автомобили Lada по-прежнему приобретают семейные мужчины. «Но мы стараемся нравиться всем россиянам. Делаем автомобили, которые будут ориентированы и на более молодежное крыло ценителей нашего бренда, — это спортивные автомобили линейки Sport и Sportline. Их выпуск подошел к пятитысячному рубежу в год», — отметил Соколов.

Глава АвтоВАЗа — РБК: «Lada конкурирует со всеми, кто не Lada»
Бизнес
Максим Соколов

Топ-менеджер выразил надежду, что молодых автолюбителей может привлечь обновленный внедорожник Niva — со следующего года планируется комплектовать его двигателем большего объема (1,8 л вместо 1,7 л).

По данным официального телеграм-канала Lada, 26% покупателей самой продаваемой модели АвтоВАЗа Lada Granta — это люди в возрасте до 35 лет, а 21% — покупатели старше 55 лет. При этом 73% покупателей «Гранты» — люди семейные.

Согласно анализу агентства «Автостат», проведенному в 2021 году, средний возраст владельцев новой Granta составлял тогда 47 лет, а подержанной — 42 года. Что касается Vesta, то средний возврат ее покупателя составлял в 2021 году 44 года, сообщало аналитическое агентство. «Женской аудитории были интересны XRAY и Vesta Cross с автоматом. Первая модель снята с производства, Vesta Cross с автоматом ждем в 2024 году», — оценивал в прошлом году интерес женской аудитории к Lada вице-президент по продажам Дмитрий Костромин.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
АвтоВАЗ Lada портрет
Материалы по теме
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra
Общество
Путин проехался за рулем Lada Aura. Видео
Политика
АвтоВАЗ сообщил, когда начнет выпуск кроссовера на базе Lada Vesta
Авто
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
ВС не стал рассматривать жалобу Глуховского о статусе иноагентаПолитика, 09:14
Ицхак Адизес вывел четыре стиля лидерства. Определите, какой у васPro, 09:09
В минском «Динамо» не исключили провокаций на матчах еврокубкаСпорт, 09:00
Бывшие сотрудники Oracle в России попросили власти не лишать их премийТехнологии и медиа, 09:00
Появилось видео драки в Тутаеве Ярославской областиОбщество, 08:58
Миранчук в матче против Месси забил дебютный гол в MLSСпорт, 08:51
Новый этап полупроводниковой войны: Китай угрожает Нидерландам и ЯпонииPro, 08:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTubeПолитика, 08:45
МВД раскрыло ограничения для попавших в реестр нелегальных мигрантовОбщество, 08:26
На Украине сообщили о поврежденной инфраструктуре в Запорожской областиПолитика, 08:22
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техникPro, 08:04
В Дагестане у банкира арестовали украшения с 1,5 тыс. бриллиантовОбщество, 08:00
Глава АвтоВАЗа рассказал о помолодевших покупателях LadaБизнес, 08:00
15 экранизаций «Графа Монте-Кристо» со всего светаLife, 08:00