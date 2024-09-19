Глава АвтоВАЗа рассказал о помолодевших покупателях Lada

Среднестатистический покупатель Lada помолодел с 45 до 42 лет, рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Обычно продукцию российского автоконцерна предпочитают семейные мужчины

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За последние два года среднестатистический потребитель автомобилей Lada помолодел — с 45 до 42 лет. Об этом в интервью РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он добавил, что в основном автомобили Lada по-прежнему приобретают семейные мужчины. «Но мы стараемся нравиться всем россиянам. Делаем автомобили, которые будут ориентированы и на более молодежное крыло ценителей нашего бренда, — это спортивные автомобили линейки Sport и Sportline. Их выпуск подошел к пятитысячному рубежу в год», — отметил Соколов.

Топ-менеджер выразил надежду, что молодых автолюбителей может привлечь обновленный внедорожник Niva — со следующего года планируется комплектовать его двигателем большего объема (1,8 л вместо 1,7 л).

По данным официального телеграм-канала Lada, 26% покупателей самой продаваемой модели АвтоВАЗа Lada Granta — это люди в возрасте до 35 лет, а 21% — покупатели старше 55 лет. При этом 73% покупателей «Гранты» — люди семейные.

Согласно анализу агентства «Автостат», проведенному в 2021 году, средний возраст владельцев новой Granta составлял тогда 47 лет, а подержанной — 42 года. Что касается Vesta, то средний возврат ее покупателя составлял в 2021 году 44 года, сообщало аналитическое агентство. «Женской аудитории были интересны XRAY и Vesta Cross с автоматом. Первая модель снята с производства, Vesta Cross с автоматом ждем в 2024 году», — оценивал в прошлом году интерес женской аудитории к Lada вице-президент по продажам Дмитрий Костромин.