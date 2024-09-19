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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

«Ростех» вновь стал акционером АвтоВАЗа

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

«Ростех» вернул себе пакет акций АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа, рассказал в интервью РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Полная версия интервью будет опубликована в 7:00 по московскому времени.

Госкорпорации вновь принадлежит 32,3% акций компании, уточнил он. «Ментальная связь, если так можно выразиться, между корпорацией и заводом никогда не разрывалась. Когда «Ростех» выходил из состава акционеров АвтоВАЗа, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно. Если «Ростех» вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», — сообщил Максим Соколов.

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК сделку, но от дальнейших комментариев отказался.

До конца 2021-го АвтоВАЗ контролировался через нидерландское Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие «Ростеха» (ему принадлежало 32,3% в СП) и французской Renault Group (67,7%). В конце 2021-го СП перешло в российскую юрисдикцию как ООО «Лада Авто Холдинг», распределение долей в котором у «Ростеха» и Renault сохранилось: сейчас ООО переименовано в «Авто холдинг».

В 2022-м, на фоне начала специальной военной операции, Renault, как и многие другие иностранные производители, ушел с российского рынка, передав свою долю в АвтоВАЗе в госсобственность за символический 1 руб. (фактическим владельцем стал подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ»), но с опционом обратного выкупа в течение шести лет. «Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — объяснял тогда Денис Мантуров, на тот момент возглавлявший Минпромторг.

Предприятия «Ростеха» подпали под секторальные санкции США еще в 2014 году, но в конце июня 2022-го ограничения против российской госкорпорации были расширены. В итоге спустя год, в мае 2023-го, «Ростех» вышел из капитала АвтоВАЗа, также в пользу ФГУПа.

РБК обратился за комментарием в НАМИ. В пресс-службе Минпромторга не стали комментировать сделку.

Будет ли Renault реализовывать опцион на возвращение в состав акционеров АвтоВАЗа, французский концерн публично не сообщал. Но российские власти в такой вероятности сомневаются. В частности, как рассказал недавно Мантуров (сейчас занимает должность первого вице-премьера), в 2022-м иностранный «автопром просто сбежал, хлопнув дверью»: «Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях».

Соколов, отвечая на вопрос РБК, могут ли у АвтоВАЗа появиться другие акционеры, например за счет проведения IPO, также сослался на шестилетнее действие опциона. «В принципе, я ничего не исключаю (выход на биржу. — РБК). В истории АвтоВАЗа уже было IPO (в 2008 году, делистинг произошел в 2019-м. — РБК). Здесь мы, конечно, связаны соглашением с покинувшими нас бывшими акционерами. И вообще это задача акционера — решать, а не предприятия. Но в целом это возможный вариант. Важно только отрубить хвост или пройти шестилетний рубеж по соглашению».

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
АвтоВАЗ Ростех сделка
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