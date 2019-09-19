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Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн
Аналитики Альфа-банка считают, что инвесторы недооценивают перспективы рынка стали из-за торговой войны между США и Китаем. Проект «Один пояс — один путь», который пройдет через Россию, поддержит спрос на металл, утверждают они
Северсталь CHMF ₽986,8 -1,2% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК. В исследовании они указали, что динамика средних цен стали в США и Китае с начала 2019 года была разнонаправленной, но не наблюдалось тесной корреляции между ценами на железную руду и коксующийся уголь (из них делается сталь) и саму сталь и новостным потоком, посвященным американо-китайскому торговому конфликту.

Инвесторы недооценивают сильные фундаментальные показатели спроса, особенно в железорудном сегменте и сегменте по производству коксующегося угля, считают аналитики. Торговая война между США и Китаем началась вскоре после того, как Дональд Трамп стал президентом США. В 2018 году он ввел 25-процентные пошлины на китайский импорт объемом $50 млрд, 1 августа 2019 года президент сообщил о введении 10-процентного тарифа на китайские товары совокупной стоимостью $300 млрд. В ответ Китай собирается поднять пошлины на американские импортные товары общим объемом $75 млрд.

Экспорт стали Китаем (производит более 50% этого металла в мире) снизился в первой половине года на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,2 млн т. В то же время производство стали в Китае выросло почти на 10%, а инвестиции в основные средства в стране выросли на 5,7% за семь месяцев, примерно до $5,7 трлн, что, по мнению аналитиков Альфа-банка, показывает рост потребления стали внутри страны. При этом новым катализатором роста производства стали в Китае и в мире может стать проект «Один пояс — один путь», полагают они. Этот проект объединяет 2 тыс. проектов на территории 68 стран и регионов, включая Россию.

Главными бенефициарами роста спроса на сталь, руду и уголь могут стать российские металлургические компании, которые сейчас торгуются с дисконтом 20% к мировым аналогам, считают в Альфа-банке. Четыре крупнейшие таких компании — «Северсталь» Алексея Мордашова, Новолипецкий металлургический комбинат Владимира Лисина, Магнитогорский металлургический комбинат Виктора Рашникова и Evraz Романа Абрамовича и партнеров — отличаются высоким уровнем вертикальной интеграции, являются лидерами отрасли с точки зрения издержек, способны перенаправлять объемы продаж на внутренний рынок, говорится в отчете банка.

Подробнее о выводах аналитиков Альфа-банка читайте вматериале «РБК.Pro».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: сталь
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