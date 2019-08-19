Умер один из богатейших миллиардеров Дании Ларс Ларсен

Основатель мебельного ретейлера Jysk и группы компании Lars Larsen Group скончался в возрасте 71 года

​Ларс Ларсен (Фото: Henning Bagger / EPA / ТАСС)

Датский бизнесмен Ларс Ларсен, один из богатейших людей страны, скончался в возрасте 71 года, сообщает Bloomberg. Журнал Forbes оценивал его состояние в $4,4 млрд, в рейтинге богатейших бизнесменов страны он занимал седьмое место, в мировом рейтинге миллиардеров Forbes Ларсен в 2019 году был на 424-м месте.

Ларсен начал свой бизнес в 1979 году, открыв магазин мебели и постельных принадлежностей Jysk Sengetøjslager в датском городе Орхус. За следующие 40 лет Jysk превратился в крупнейшего мебельного ретейлера Дании, более 2800 магазинов компании работают сейчас в 52 странах мира — от Германии и Канады до Азербайджана и Таджикистана. По итогам 2017–2018 финансового года выручка компании составила €3,58 млрд.

Кроме Jysk в состав группы Lars Larsen Group входит ряд компаний, работающих в различных секторах экономики Дании — от сети суши-ресторанов LETZ Sushi до производителя принадлежностей для гольфа Backtee. Совокупная выручка группы Lars Larsen Group по итогам 2017–2018 финансового года составила €4,25 млрд.

С 1989 года Ларсен начал появляться в рекламных роликах Jysk, став лицом собственной компании. При этом использовался слоган: «У меня есть для вас отличная сделка!» В 2004 году Ларсен опубликовал свою автобиографию «Меня зовут Ларс Ларсен, у меня есть для вас отличная сделка!» и разослал 2,4 млн копий книги во все семьи Дании, что, как отмечает Forbes, позволило ему стать самым читаемым автором в стране.

В июне 2019 года датские СМИ сообщили, что Ларсен покинул пост председателя правления Jysk в связи с тем, что у него диагностировали рак печени. Преемником бизнесмена стал его сын Якоб Брунсборг.