Суд снял арест со счетов европейского экс-подрядчика «Еврохима»

Суд снял обеспечительные меры на €350 млн с российской «дочки» итальянской инжиниринговой Tecnimont. Ограничения налагались по требованию заказчика работ компании — «Еврохима». По его же просьбе арест сняли

Проект завода «Еврохим Северо-Запад — 2» (Фото: eurochem.ru)

Арбитражный суд Москвы снял арест со счетов компании «МТ Руссия» (дочерняя структура итальянской компании Tecnimont S.p.A) в российских банках, введенный в феврале 2024 года, следует из определения Арбитражного суда Москвы. Об отмене обеспечительных мер ходатайствовал сам истец — «ООО Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2, структура «Еврохима»), который в начале года потребовал их ввести, следует из текста определения.

Tecnimont S.p.A. был головным подрядчиком строительства завода «Еврохим Северо-Запад-2» в Кингисеппе (Ленинградская область). После запуска предприятие сможет выпускать до 1,1 млн т аммиака и 1,4 млн т карбамида в год, говорится на сайте «Еврохима». Завод должен обеспечить прирост неэнергетического экспорта российской экономики на $400 млн в год. Общая стоимость работ на момент соглашения оценивалась более чем в $1 млрд.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году и введения антироссийских санкций итальянская инжиниринговая компания прекратила работы на объекте из-за невозможности поставлять в Россию импортные материалы и оборудование, говорилось в ее отчетности. «Еврохим» в августе того же года расторг контракты с компанией, ссылаясь на отказ выполнять их условия. В ответ Tecnimont подала иск в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) в Лондоне, требуя взыскать с него €400 млн за односторонний разрыв контракта, впоследствии сумма претензий была увеличена до €600 млн. «Еврохим», в свою очередь, подал встречный иск с требованием взыскать с подрядчика перечисленные авансы — €380 млн, затраты на завершение проекта — €571 млн и еще €875 млн упущенной выгоды. В Арбитражном суде Москвы инвестор требовал заморозить на счетах бывшего контрагента €1 млрд в рублевом эквиваленте. Суд удовлетворил требования «Еврохима» только на сумму аванса — €380 млн, впоследствии та была уменьшена до €350 млн.

Из определения арбитража следует, что 28 июня 2024 года лондонский Международный арбитражный суд обязал структуры «Еврохима» отменить все обеспечительные меры в отношении европейской инжиниринговой компании на территории России. В определении говорится, что юрисдикция международного арбитража «никоим образом не распространяется» на Арбитражный суд города Москвы, его определение не имеет никакого процессуального значения. Но суд должен учитывать волю заявителя («Еврохима»), который сам попросил отменить арест счетов Tecnimont. Истец также «указал на признание юрисдикции Международного арбитражного суда».

Представители «Еврохима» и Tecnimont отказались от комментариев.

Собеседник РБК, знакомый с ходом судебного разбирательства, говорит, что «Еврохим» рассчитывает на победу в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, так как «полностью уверен в своей правоте». «Еврохим» считает, что у Tecnimont не было каких-либо оснований отказываться от исполнения обязательств по контракту на проектирование завода ЕХСЗ-2, используя в качестве формального основания введение санкций со стороны Европейского союза», — пояснил он.

Для завершения судебного процесса в «Еврохим» согласился выполнить условие о снятии обеспечительных мер. Собеседник сообщил, что Международный арбитражный суд выбран сторонами площадкой для решения споров при заключении контракта. Он также добавил, что процесс в российском суде был начат в поддержку основного процесса в ICC для принятия обеспечительных мер и не носит самостоятельного характера.

Анна Барабаш, гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions, полагает, что «Еврохим» заинтересован в исполнении решений уполномоченного сторонами международного арбитража. «Если бы «Еврохим» находился под санкциями, он бы мог в исключительном порядке, предусмотренном ст 248.1 и 248.2 АПК, перенести спор в российский суд, получив право игнорировать решения уполномоченного арбитражной оговоркой суда. Но, во-первых, «Еврохим» не под санкциями, что лишает его возможности воспользоваться этим исключительным порядком; во-вторых, насколько я понимаю, в целом ход спора в уполномоченном суде вполне соответствует его интересам» — сказала она.