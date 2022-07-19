Западные люксовые марки не гарантируют возврат средств из России за уже проданные товары

Модные дома предупредили о сложностях с возвратом денег из России

Модные дома из Европы и США уведомили инвесторов о проблемах с возвратом средств за уже проданные в России товары. Такие предупреждения уже сделали Lanvin Group, Ermenegildo Zegna и Ralph Lauren

Фото: Максим Новиков / ТАСС

Производитель предметов роскоши Lanvin Group уведомил акционеров и инвесторов, что у него нет гарантий, что группа сможет получить от своих франчайзи и дистрибьюторов в России средства от продажи коллекции весна—лето 2022. Это следует из документов, которые Lanvin Group подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в рамках подготовки к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Lanvin Group управляет пятью люксовыми брендами: одним из старейших в мире домов моды Lanvin, маркой нижнего белья и колготок Wolford, итальянским обувным производителем Sergio Rossi, американским производителем женского трикотажа St. John Knits и итальянской маркой мужской одежды и аксессуаров Caruso.

Группа не раскрыла объемы поступлений из России, но сообщила, что эти суммы несущественны в рамках ее бизнеса. Выручка всей группы в 2021 году достигла €308,8 млн, чистый убыток равнялся €76,4 млн.

Кроме того, владелец люксовых марок сообщил, что часть контрактов с российскими партнерами истекают в 2022–2023 годах и у группы нет понимания, будут ли они продлены. Lanvin Group также предупредила, что ее бизнес затронут последствия страновых санкций против России, которые ЕС и США ввели после начала военной спецоперации на Украине. В перечень запрещенных к экспорту товаров из США входит продукция стоимостью выше $1 тыс., а ЕС запретил поставки предметов роскоши ценой свыше €300. Кроме того, часть российских банков отключены от системы финансовых сообщений SWIFT.

Lanvin Group не единственный производитель предметов роскоши, который столкнулся с проблемами получить денежные средства за уже проданные в России товары. О задолженности со стороны части партнеров за реализацию весенне-летней коллекции ранее уже сообщал в отчетности производитель мужской одежды Ermenegildo Zegna. Компания тогда же уведомила, что приостановила производство коллекции осень—зима 2022 и выразила неуверенность, что сможет продлить со своими оптовыми контрагентами контракты, заканчивающиеся в 2022–2023 годах. На российский рынок пришлось 1,5% от €1,3 млрд выручки производителя в 2021 году.

Премиальный бренд Ralph Lauren в июле указал в отчете о расходах в виде безнадежной задолженности $3,6 млн со стороны российских контрагентов.