Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года

Минпромторг определился с развитием российского ретейла в ближайшие шесть лет. Ведомство делает ставку на сосуществование крупных розничных сетей с малым бизнесом и возрождение стрит-ретейла, для которого будут перестраивать улицы

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Документ, копия которого есть у РБК, состоит из семи глав и насчитывает 90 страниц.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили подлинность документа, уточнив, что он должен быть направлен на согласование в профильные ведомства.

Цель стратегии — создать комфортную потребительскую среду, передал РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Для этого, по словам министра, государство должно «сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия».

Состояние торговой отрасли в России В торговле работают порядка 18% всего занятого населения России.

Доля торговли в налоговых платежах составляет более 11%.

В 2017–2018 годах оборот розничной торговли начал расти после снижения в 2015–2016 годах. Рост составил 1,3% в 2017 году и 2,8% — в 2018-м.

Продажа непродовольственных товаров в 2018 году выросла на 3,5%, продовольственных — только на 2,2%.

Доля рынков снизилась за последние 10 лет более чем в два раза.

Доля торговых сетей в общем обороте составила по итогам 2018 года 32,6%, в продовольственном сегменте — 38,6%.

Обеспеченность населения торговыми площадями примерно вдвое ниже, чем в ведущих странах Европы Источник: Минпромторг

Многоформатность и взаимодействие

Создавать «комфортную потребительскую среду», по замыслу Минпромторга, следует через развитие торговых сетей и их взаимодействие с производителями и малым бизнесом, развитие несетевых магазинов (например, семейных и фермерских), распространение вендинговых автоматов, следует из проекта стратегии.

Уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла существенно отстает от показателей иных развитых стран, признает Минпромторг. Поэтому, полагают в министерстве, сети продолжат увеличивать свой товарооборот и будут дальше консолидироваться. Государство, указывают авторы стратегии, не должно искусственно вмешиваться в естественные рыночные процессы, подавляя развитие сетевых форматов, так как сами по себе сети не являются препятствием для развития малого торгового бизнеса.

Форматы могут нормально сосуществовать если государство обеспечит всем право на свободное и равное существование, отмечают в Минпромторге. Малый бизнес может использовать трафик крупных сетей и торговых центров — для этого на прилегающих территориях целесообразно устраивать ярмарки и размещать нестационарные объекты.

Возрождение стрит-ретейла

Одной из своих задач министерство называет возрождение уличной торговли, или стрит-ретейла. Под этим форматом подразумевается торговля вдоль пешеходных улиц — небольшие магазины и кафе, расположенные на первых этажах зданий.

Этот формат почти отсутствует в российских городах из-за особенностей советской и постсоветской застройки, отмечают в Минпромторге. Требованиям частично соответствует лишь застройка периода до 1940–1950-х годов, но в целом дома, построенные в 1950–2000-х годах, не подходят для создания оживленной торговой улицы. Также в городах ощущается дефицит небольших качественных торговых помещений площадью 10–30 кв. м.

Дефицит стрит-ретейла ощущается во всех российских городах, признают авторы стратегии. В качестве решения проблемы предлагается возведение капитальных торговых галерей — объектов недвижимости с переустройством тротуаров, что потребует значительных частных инвестиций. В то же время это позволит увеличить поступление налогов и сборов. Другой возможный вариант — это возведение некапитальных торговых галерей по правилам нестационарных объектов. Но временный характер сооружений и отсутствие капитальных инвестиций не всегда гарантируют твердые права предпринимателям, отмечают авторы стратегии.