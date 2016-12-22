Суд обязал «Северсталь» вернуть итальянскому заводу-банкроту $86 млн

Суд обязал «Северсталь» Алексея Мордашова вернуть $86 млн итальянской компании Lucchini, признанной банкротом. Российская компания получила эти деньги за поставки сырья и намерена оспорить решение суда

Алексей Мордашов (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Суд итальянского города Ливорно 25 мая частично удовлетворил иск к «Северстали», который подал Пьер Нарди, управляющий металлургической компанией Lucchini, которая признана банкротом. Об этом говорится в отчете «Северстали» за второй квартал, опубликованном в четверг, 19 июля.

Нарди требовал, чтобы железорудная «дочка» «Северстали» «Карельский окатыш» выплатила Lucchini $142 млн (8,9 млрд руб.). Но суд снизил претензии почти в два раза, до $86 млн (5,4 млрд руб.), а также обязал российскую компанию оплатить часть судебных издержек в сумме €60 тыс.

Сейчас «Северсталь» готовится подать апелляцию на это решение суда, говорится в отчете компании. Представитель «Северстали» сказал РБК, что оно «в некоторых частях выглядит просто абсурдно».

Lucchini ранее принадлежала «Северстали», но в июне 2010 года та продала ее контрольный пакет своему основному акционеру Алексею Мордашову. В 2012 году Lucchini была признана банкротом с долгами более €600 млн и отошла кредиторам.

Иск к «Карельскому окатышу» был подан еще в 2015 году в рамках итальянского закона о банкротстве, предусматривающего возможность управляющих требовать признания недействительными сделок, которые «нарушали принцип равноправного удовлетворения необеспеченных требований всех кредиторов», указывала ранее «Северсталь». Он касается поставок сырья на предприятия Lucchini в 2011–2012 годах, когда итальянская компания уже не входила в состав «Северстали»: Нарди требовал возврата средств, выплаченных «Карельскому окатышу» за эти поставки.​

Согласно итальянскому закону о банкротстве компания может требовать компенсации средств, выплаченных по сделкам, совершенным за полгода до банкротства, если управляющий докажет, что продавец был в курсе несостоятельности покупателя.

«На продолжении поставок окатышей в 2012 году настаивал новый менеджмент Lucchini, и такие поставки были специально предусмотрены в соглашении о реструктуризации долгов, подписанном в декабре 2011 года. А это прямо исключало платежи за такие поставки из правила об их возврате в случае банкротства», — сказал РБК представитель «Северстали». Кроме того, прекращение поставок окатышей привело бы к остановке предприятия, что неминуемо вызвало бы негативные социальные последствия, добавил он.

Представитель конкурсной администрации Lucchini пока не ответил на запрос РБК.