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Эксклюзив

Производитель SJ-100 и МС-21 сократит более четверти управленцев

Объединенная авиастроительная корпорация сократит 1,5 тыс. управленцев в Москве. Цель — оптимизация расходов и финансовое оздоровление. Сокращения коснуться только административный персонал и не затронут конструкторские бюро

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») сократит 1,5 тыс. человек управленческого состава в Москве, или «больше четверти управленческих кадров» в Москве, рассказал в интервью РБК ее гендиректор Вадим Бадеха. По его словам, сокращение не затронет конструкторские бюро — это «чисто управленческий состав». «Мы говорим не просто о сокращении персонала, а о повышении эффективности и производительности труда, сокращении потерь, которые занимают существенную долю в нашей производственной деятельности», — добавил он. По его словам, ОАК поставил перед собой цель повысить производительность труда к 2030 году на 30%.

По состоянию на конец 2023 года численность персонала ОАК составляла 93,4 тыс. человек, говорится в годовом отчете корпорации. За год численность персонала увеличилась на 3,6% в связи с увеличением объемов производства. Доля административно-управленческого персонала была ниже 10% (менее 9,34 тыс. человек), остальная часть — производственный персонал.

Сокращения — часть масштабной программы ОАК по повышению эффективности компании. Кроме сокращения управленческого персонала, предполагается также прекратить финансировать затраты, которые превышают лимиты, базово заложенные в проекты. «Теперь жестко ставим задачу укладываться в те лимиты, которые выделены», — подчеркнул Бадеха. Корпорация также планирует свести к минимуму число убыточных госконтрактов, что позволит поднять доходы корпорации.

В 2019 году глава «Ростеха» Сергей Чемезов после получения госкорпорацией контроля над ОАК говорил в интервью РБК о планах сокращения управленческого аппарата. «Начали с сокращения административного аппарата, он слишком большой. Квалифицированный конструкторский и инженерный состав это не затрагивает», — говорил он тогда.

В апреле 2021 года Юрий Борисов (тогда занимал должность вице-премьера, курировавшего в том числе оборонно-промышленный комплекс), комментируя планы по объединению конструкторских бюро «Туполева», «Ильюшина», «Иркута», «Сухого» в единый центр самолетостроения, также говорил о необходимости оптимизации управленческого персонала для удешевления стоимости воздушных судов.

С 2020 года ОАК ежегодно генерировала убытки в размере не менее 30 млрд руб. В 2024 году чистый убыток снизился до 14,2 млрд руб., выручка составила 198 млрд руб. Руководитель ОАК объяснил улучшение финансовых результатов увеличением экспортных отгрузок. Закончить 2025 год корпорация планирует с результатом «около нуля», добавил он.

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