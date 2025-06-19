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Эксклюзив

ОАК и Минобороны доведут цены госконтрактов на самолеты «до реальных»

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Эксклюзивы РБК
Объединенная авиастроительная корпорация ведет с Минобороны работу по приведению цен в госконтрактах к «реальным». Это должно позволить снизить число убыточных соглашений для компании.
Вадим Бадеха
Вадим Бадеха (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) ведет с Минобороны работу по повышению цен на авиационную технику для снижения числа убыточных контрактов. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор корпорации Вадим Бадеха.

«Мы проводим при поддержке «Ростеха» и Минпромторга большую работу с Минобороны по приведению цен к реальным. То есть мы стараемся сделать так, чтобы к концу года количество убыточных контрактов у нас близилось к нулю или было минимальным», — сказал он. В модельном ряду ОАК в категории «военная авиация» — СУ-57, СУ-75, СУ-35 и т. д., в категории «стратегическая и специальная авиация» — ТУ-130, ТУ-95МС и прочие.

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Вадим Бадеха

По словам топ-менеджера, гособоронзаказ составляет больше половины выручки ОАК (в 2024-ом убыток корпорации составил 14,2 млрд руб., выручка — 198 млрд руб.). «Все, включая Минобороны, понимают, что он не должен быть убыточным. При этом мы тоже понимаем, что министерство должно экономить, в том числе за счет снижения цены на продукцию, — рассуждает собеседник РБК. — Задача — найти золотую середину. Чтобы была прибыль, которая пойдет в случае необходимости, например, на расширение производства».

Как объясняет Бадеха, «в основу ГОЗа заложена система, когда ты должен доказать свою себестоимость и только то, что ты доказал, у тебя принимается»: «То есть не коммерческие механизмы и инвестиционный потенциал, а формирование себестоимости и ее проверка. Но что дальше? Заложенная цена не всегда успевает за той, что складывается по факту. И мы все сегодня это увидели: например, очень сильно, выше уровня нормативов, выросли в цене многие материалы».

Сложность работы с гособоронзаказом в прошлом году отмечал и глава «Ростеха» Сергей Чемезов: средняя рентабельность предприятий по работе с такими соглашениями составляла на тот момент всего 2,28%, тогда как должна составлять 5-10%. «С текущим показателем рентабельности трудно развиваться. Мы создаем новую современную технику, только если Министерство обороны нам выделяет на ОКР или НИОКР прямое финансирование. Без этого многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», — говорил он.

Вадим Бадеха отмечает, что ОАК сегодня реализует масштабную программу по повышению эффективности, которая состоит из повышения рентабельности (за счет увеличения цены контрактов. — РБК) и сокращения издержек.

«Раньше мы за свой счет дофинансировали затраты, которые превышали объемы финансирования, базово заложенные в проекты. Теперь жестко ставим задачу укладываться в лимиты, которые выделены», — отметил топ-менеджер.

С 2020 года ОАК ежегодно генерировала убытки в размере не менее 30 млрд руб. Руководитель ОАК объяснил улучшение финансовых результатов в 2024-ом увеличением экспортных отгрузок. Закончить 2025 год корпорация планирует с результатом «около нуля», добавил он.

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авиапром авиация Ростех Минобороны Вадим Бадеха
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