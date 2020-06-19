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Бизнес ,  
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«Платиновые апартаменты» в башне «Федерация» продали за 1,1 млрд руб.

Пространство на высоте более 330 м над землей до продажи сдавалась для проведения корпоративов
Вид Москвы с башни «Восток»
Вид Москвы с башни «Восток» (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

«Платиновые апартаменты» на 90-м этаже башни «Восток» высотного комплекса «Федерация» проданы за 1,1 млрд руб. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» и РБК источники, близкие к сделке. Источник РБК на рынке недвижимости также подтвердил заключение этой сделки.

«Башня «Федерация» в ближайшее время полностью закроет сделку», — отметил собеседник «РИА Новости». Покупателя он не назвал, отметив лишь, что в качестве целевого назначения помещений тот рассматривает «сферу досуга и отдыха».

В пресс-службе башни «Федерация» отказались от комментариев.

Ранее помещения на 90-м этаже башни «Восток», расположенные на высоте 332 м над землей, сдавались для проведения корпоративов, пресс-конференций и других мероприятий. Стоимость аренды, согласно прейскуранту, опубликованному на портале «332 над Москвой», составляла от 100 тыс. руб. за трехчасовую деловую встречу, до 600 тыс. руб. за аренду на сутки для корпоратива. На портале «332 над Москвой» 90-й этаж «Востока» описывается как комплекс помещений площадью более 950 кв. м и высотой потолков 5 м. В комплекс входит основной зал в 500 кв. м с панорамным остеклением, обширная гардеробная, две гримерные комнаты, специально оборудованное помещение для кейтеринга с отдельным выходом для обслуживания гостей, комната для курения и семь туалетов, в том числе и с панорамным видом.

Сейчас на главной странице «332 над Москвой» указано, что проект планово завершил свое существование.

Как строились сталинские высотки
Фотогалерея 
<p><strong>Высота: </strong> 138 м​</p> <p><strong>Архитекторы: </strong> Алексей Душкин, Борис Мезенцев</p> <p>Строительство 24-этажки на площади Красные Ворота завершилось в 1952 году, здание расположено в самой высокой точке Садового кольца. За проект отвечал архитектор Алексей Душкин, спроектировавший также здание &laquo;Детского мира&raquo; на Лубянке, станции метро &laquo;Кропоткинская&raquo;, &laquo;Маяковская&raquo;, &laquo;Площадь Революции&raquo;, &laquo;Новослободская&raquo;. В советское время в здании располагалось Министерство транспортного машиностроения, сейчас в нем находятся Московская межбанковская валютная биржа, корпорация &laquo;Трансстрой&raquo; и Российский профсоюз железнодорожных и транспортных строителей. Это единственная высотка, совмещенная со станцией метро, что, учитывая неустойчивость московского грунта, потребовало от создателей уникальных инженерных решений. Дом и метро строили одновременно. Поскольку часть высотки нависала над котлованом для метро, ее строили под наклоном, а грунт замораживали на глубину 27 метров. Когда работы были окончены, почва оттаяла и высотка встала в вертикальное положение.</p>

На сайте «Федерации» значится, что на 90–94-м этажах расположены эксклюзивные «платиновые апартаменты», площадь которых составляет от 160 кв. м до 719 кв. м. Схема 90-го этажа на сайте отсутствует.

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев пояснил «РИА Новости», что продажа пространства «332 над Москвой» — значимая сделка, поскольку очень долго этот объект являлся одним из самых дорогих не только в «Москва-Сити», но и во всем городе.

«Многие гадали, подо что будет использован данный трехуровневый апартамент: под ресторан, под зону проведения мероприятий или же как VIP-ложа какой-нибудь китайской нефтяной компании. Насколько мы понимаем сейчас, сделка состоялась, и она является знаковой и заметной для города», — считает Соловьев.

Авторы: Евгений Калюков, Надежда Федорова
Теги: "Федерация", «Москва-Сити»
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