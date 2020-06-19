«Платиновые апартаменты» в башне «Федерация» продали за 1,1 млрд руб.

Пространство на высоте более 330 м над землей до продажи сдавалась для проведения корпоративов

Вид Москвы с башни «Восток» (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

«Платиновые апартаменты» на 90-м этаже башни «Восток» высотного комплекса «Федерация» проданы за 1,1 млрд руб. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» и РБК источники, близкие к сделке. Источник РБК на рынке недвижимости также подтвердил заключение этой сделки.

«Башня «Федерация» в ближайшее время полностью закроет сделку», — отметил собеседник «РИА Новости». Покупателя он не назвал, отметив лишь, что в качестве целевого назначения помещений тот рассматривает «сферу досуга и отдыха».

В пресс-службе башни «Федерация» отказались от комментариев.

Ранее помещения на 90-м этаже башни «Восток», расположенные на высоте 332 м над землей, сдавались для проведения корпоративов, пресс-конференций и других мероприятий. Стоимость аренды, согласно прейскуранту, опубликованному на портале «332 над Москвой», составляла от 100 тыс. руб. за трехчасовую деловую встречу, до 600 тыс. руб. за аренду на сутки для корпоратива. На портале «332 над Москвой» 90-й этаж «Востока» описывается как комплекс помещений площадью более 950 кв. м и высотой потолков 5 м. В комплекс входит основной зал в 500 кв. м с панорамным остеклением, обширная гардеробная, две гримерные комнаты, специально оборудованное помещение для кейтеринга с отдельным выходом для обслуживания гостей, комната для курения и семь туалетов, в том числе и с панорамным видом.

Сейчас на главной странице «332 над Москвой» указано, что проект планово завершил свое существование.