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Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
На пятом году действия продэмбраго импорт молочных продуктов достиг максимальных значений. Иностранная продукция, в том числе из Новой Зеландии и Латинской Америки, даже несмотря на логистику и пошлины, остается дешевле российской
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

В январе—апреле 2019 года поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчета Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомился РБК. За первые четыре месяца было ввезено 2,25 млн т молока и молочных продуктов на $865,6 млн. В денежном выражении рост составил 20%.

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко. Так, сыров и творога в январе—апреле было ввезено 84,5 тыс. т, а сливочного масла — 39,7 тыс. т. Импорт кисломолочных продуктов, сухого цельного молока и мороженого в 2019 году и вовсе находятся на историческом максимуме. Зафиксирован рост и в других категориях, за исключением питьевого молока, сливок, сырных продуктов и молочной сыворотки.

С 2013 года Россия, как свидетельствуют данные Союзмолока, постепенно снижала импорт молочных продуктов. Введение продэмбарго ускорило этот процесс. По итогам всего 2018 года импорт молока и молочной продукции в Россию упал на 20% и составил 5,69 млн т против 7,12 млн т годом ранее.

При этом Россия давно уже не обеспечивает себя полностью молоком: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия недопроизводит «примерно 25%» от всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. В 2018 году дефицит сырого молока, по данным Союзмолока, составил 15%, а при производстве товарного молока дефицит оценивался уже до 20%.

Молочными продуктами Россию традиционно снабжает Белоруссия. По итогам первых четырех месяцев 2019 года на нее пришлось около 70% всего импорта в этой категории. Поставки из Белоруссии выросли на 7%, до 1,5 млн т.

В этом году импорт резко увеличили страны дальнего зарубежья, следует из материалов Союзмолока. Доля в поставках молока стран, не входящих в ЕАЭС, выросла практически в два раза и заняла до 28% объема. Поставки резко увеличила Новая Зеландия: если в январе—апреле 2018-го на долю этой страны приходилось лишь 3% импорта, то в этом году — уже 10%. Прирост обеспечило сливочное масло, основная статья новозеландского экспорта, а также сухое цельное молоко.

Значительно увеличился импорт молочной продукции из Уругвая (доля этой страны выросла с 3 до 7%), а также Аргентины (с 3 до 5%). Эти страны ввозят в Россию сухое молоко, сливочное масло, мороженое. Кроме того, Аргентина — второй после Белоруссии поставщик сыра, на ее долю приходится 4% поставок в этой категории (3,35 тыс. т за четыре месяца).

Одна из главных причин роста импорта, по мнению Союзмолока, — слабая позиция российских производителей готовых молочных продуктов: им сложно конкурировать по цене с импортерами. Из-за высокой цены сырого молока и недостаточно эффективной переработки в России себестоимость готовой продукции увеличивается, в результате «даже при конкурентных ценах на сырье готовая продукция российского производства в отдельных случаях оказывается дороже импортной», говорится в отчете Союзмолока. 

В Минсельхозе полагают, что рост импорта молочных продуктов связан в том числе, с ростом ее потребления, которое увеличилось за первый квартал 2019 года на 1,3%. Внутреннее производство молока также растёт: за пять месяцев 2019 года сельхозорганизации произвели на 3,1% (или на 211 тыс. тонн) больше молока, чем в это же время год назад.

О том, какие еще страны ввозят в Россию молочные продукты, какие есть преференции для импортеров из развивающихся стран и что думают по этому поводу отечественные производители, — читайте материал в «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: импорт, молочные продукты, Союзмолоко
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