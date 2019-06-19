Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго

На пятом году действия продэмбраго импорт молочных продуктов достиг максимальных значений. Иностранная продукция, в том числе из Новой Зеландии и Латинской Америки, даже несмотря на логистику и пошлины, остается дешевле российской

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

В январе—апреле 2019 года поставки в Россию молочных продуктов из-за рубежа выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчета Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с которым ознакомился РБК. За первые четыре месяца было ввезено 2,25 млн т молока и молочных продуктов на $865,6 млн. В денежном выражении рост составил 20%.

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко. Так, сыров и творога в январе—апреле было ввезено 84,5 тыс. т, а сливочного масла — 39,7 тыс. т. Импорт кисломолочных продуктов, сухого цельного молока и мороженого в 2019 году и вовсе находятся на историческом максимуме. Зафиксирован рост и в других категориях, за исключением питьевого молока, сливок, сырных продуктов и молочной сыворотки.

С 2013 года Россия, как свидетельствуют данные Союзмолока, постепенно снижала импорт молочных продуктов. Введение продэмбарго ускорило этот процесс. По итогам всего 2018 года импорт молока и молочной продукции в Россию упал на 20% и составил 5,69 млн т против 7,12 млн т годом ранее.

При этом Россия давно уже не обеспечивает себя полностью молоком: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия недопроизводит «примерно 25%» от всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. В 2018 году дефицит сырого молока, по данным Союзмолока, составил 15%, а при производстве товарного молока дефицит оценивался уже до 20%.