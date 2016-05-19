СМИ узнали о переговорах по разделу «Евросети»

В результате разделения бренд «Евросеть» может исчезнуть, пишут «Ведомости». Переговоры о разделении бизнеса ведут владельцы «МегаФона» и «ВымпелКома», каждому из которых принадлежит половина «Евросети»

Салон связи «Евросеть» (Фото: Lori)

Компании «МегаФон» и «ВымпелКом», каждой из которых принадлежит 50% «Евросети», обсуждают возможность разделения этого бизнеса на две части, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Собеседники газеты узнали о переговорах от менеджеров обоих операторов. При этом источник, близкий к «Евросети», эту информацию подтвердил, однако отметил, что окончательного решения еще нет.

Представитель «Евросети» Ульяна Смольская сообщила, что никакого решения совета директоров «Евросети» по разделению нет, а комментировать обсуждение акционерами будущего она не уполномочена.

По словам одного из источников, в результате сделки по разделению бренд «Евросеть» может исчезнуть. Другой источник уточнил, что о разделении бизнеса операторы задумались из финансовых соображений, поскольку они считают более эффективной работу с монобрендовой розницей, а содержание «условно независимой сети» потеряло смысл, отмечает издание.