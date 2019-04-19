ГТЛК закупит 2,4 тыс. инновационных вагонов на 11 млрд руб.

Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) закупит у Объединенной вагонной корпорации (ОВК) 2,4 тыс. инновационных вагонов за 11,1 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок.

Компания заказала три типа вагонов: крытый-универсальный (528 млн руб.), полувагон с разгрузочными люками (4,75 млрд руб.) и вагон-хоппер для зерна (5,8 млрд руб.). Поставка ожидается к июню 2020 года.

РБК направил запрос в пресс-службу лизинговой компании.

В ноябре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что ГТЛК планирует консолидировать у себя железнодорожный парк, рассмотрев покупку двух операторов — Brunswick Rail за 20 млрд руб. и Первой тяжеловесной компании за 70 млрд руб. Но к февралю контроль над ПТК перешел структурам, напрямую связанным с группой ИСТ (бизнесмена Александра Несиса) и дружественным ей.

У государства 100% акций ГТЛК, Минтранс управляет компанией. В марте против покупки железнодорожных операторов ею уже выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), писал «Коммерсантъ». Глава ведомства Игорь Артемьев подчеркивал, что вес госсектора «в оперировании повышаться не должен», а подобные сделки в сегменте тяжеловесного парка, льготы для которого могут быть отменены, нежелательны, так как вероятные убытки перейдут на государство.