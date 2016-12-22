Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,45 60,29 EUR Нал. 76,30 74,76 USD Бирж. 60,85 -0,71 EUR Бирж. 75,28 -0,85 USD ЦБ. 61,55 +0,41 EUR ЦБ. 76,09 +0,24 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8165,40 +231,20 MOEX 2241,49 +2,30% RTS 1154,55 +2,95% Brent 73,92 +0,18% DJIA 24748,07 -0,16% Nasdaq 7295,24 +0,19% FTSE 7317,34 +1,26%
Российские энергетики получат рекордные платежи в 2018–2020 годах
Лента новостей
«Коммерсантъ» узнал об угрозе биржевым планам «Черкизово» и HeadHunter 07:54, Бизнес В ДТП в Кемеровской области погибли три человека 07:50, Общество Эксперты зафиксировали рост использования Telegram после блокировки 07:39, Технологии и медиа Школа в Стерлитамаке возобновила занятия после нападения подростка 07:31, Общество Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram 07:00, Политика ТАСС сообщил о передаче России Сирией неразорвавшихся американских ракет 06:48, Политика Власти Москвы не согласились с 10-балльными пробками по версии «Яндекса» 06:23, Общество NBC узнал о возможных местах встречи Трампа и Ким Чен Ына 06:13, Политика СМИ узнали о подготовке новой провокации с использованием «химии» в Сирии 05:58, Политика СМИ узнали об аресте в Сирии связанного с терактами 11 сентября исламиста 05:36, Общество «Коммерсантъ» узнал о попытке Роскомнадзора найти метод борьбы с Telegram 05:28, Бизнес Суд отклонил апелляцию экс-президента Бразилии на приговор о коррупции 04:56, Политика Небензя не увидел у Запада заинтересованности в правде по «делу Скрипаля» 04:10, Политика WSJ узнала о просьбе ФРГ освободить ее от жестких санкций против России 04:09, Бизнес Трамп назвал условия для введения новых санкций против России 03:35, Политика Задержанный на двое суток лайнер с россиянами вылетел из Мексики 03:03, Общество Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии 02:42, Политика Ступень Falcon 9 села на баржу в Атлантике после запуска спутника NASA 02:27, Технологии и медиа Трамп назвал условие отказа от встречи с лидером КНДР 02:20, Политика С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником «Благовест» 01:56, Технологии и медиа Небензя ответил на обвинения о причастности Путина к разработке химоружия 01:32, Политика Баскская террористическая организация ETA объявила о планах самороспуска 01:17, Политика СК задержал главу «Комиэнерго» и его заместителя по обвинению в подкупе 00:55, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:22, РБК и Билайн Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации 00:21, Общество Саргсян увидел негативный эффект на экономику из-за протестов в Ереване 18 апр, 23:52, Политика Выбрать до десяти: как в Москве стартовала мэрская кампания 18 апр, 23:51, Политика Шохин описал механизм «временной национализации» UC Rusal 18 апр, 23:40, Экономика
Российские энергетики получат рекордные платежи в 2018–2020 годах
Бизнес, 08:30
0
Российские энергетики получат рекордные платежи в 2018–2020 годах
В следующие три года российские энергетики получат рекордные доходы благодаря энергоблокам, которые они ввели в строй после реформы РАО «ЕЭС». Дивиденды отраслевых компаний также должны вырасти, считают эксперты агентства АКРА
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

​Рекордные показатели

В 2018–2020 годах российские генерирующие и сетевые энергокомпании увеличат свободный денежный поток и рентабельность до рекордных показателей, говорится в прогнозе рейтингового агентства АКРА, с которым ознакомился РБК. Причин две: завершение или снижение инвестиционных программ (у всех, кроме «Росатома») и повышенные платежи за ввод новых энергоблоков по договорам о предоставлении мощности, указывают эксперты агентства.

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ) энергетики и крупные потребители заключили после реформы РАО «ЕЭС» в конце 2000-х годов. В рамках этих договоров компании обязались построить 41,2 ГВт новых энергоблоков на тепловых, гидро- и атомных электростанциях, а потребители — оплатить их строительство через повышение платежей за мощность. Эти платежи энергетики получают в течение десяти лет с момента запуска каждого нового энергоблока, причем в последние четыре года из десяти — в повышенном размере, напоминает старший директор АКРА Наталья Порохова. Четырехлетний период уже начался для большинства новых энергоблоков, пояснила она РБК.

Платежи по ДПМ формируют три четверти EBITDA в отрасли, и в 2018–2020 годах рентабельность по EBITDA вырастет до 26% по сравнению с 25% в 2017 году, говорится в обзоре АКРА.

К концу 2017 года генерирующие компании почти закончили свои программы ДПМ: они построили 128 новых энергоблоков, то есть 94% от обещанного количества. В 2018–2019 годах энергетики введут последние 1,3 ГВт, писали аналитики Vygon Consulting. Таким образом, в 2018–2020 годах инвестпрограммы энергетиков снизятся, а значит, вырастет свободный денежный поток, делают вывод эксперты АКРА.

Снижение инвестиций генерирующих компаний, в свою очередь, приведет к сокращению инвестпрограммы сетевой ФСК, которая до сих пор строила много объектов для подключения новых электростанций к сети, объясняет Порохова. У ФСК был хронический отрицательный свободный денежный поток, а в 2019 году из-за снижения капитальных вложений он наконец станет положительным, говорит Порохова.

По ее оценкам, свободный денежный поток всей отрасли в 2019 году достигнет 77 млрд руб. А ее долговая нагрузка в 2018–2020 годах снизится до 1,6 с 1,7 EBITDA в 2017 году, говорится в обзоре АКРА.

В ожидании дивидендов

Впервые свободный денежный поток в отрасли стал положительным в 2016 году и останется таким до начала 2020-х годов, указывают эксперты АКРА. Такая ситуация может стимулировать рост дивидендных выплат в энергетике, прогнозируют они. Вопрос о дивидендных выплатах тем не менее остается открытым, говорит Порохова. Государство стремится наполнить бюджет, но высокие дивиденды со стороны инфраструктурных компаний будут означать, что их обеспечат потребители за счет более высоких платежей за электроэнергию, рассуждает она.

Пиковый поток возврата на инвестиции действительно придется на 2018–2020 годы, подтверждает представитель «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга). Дополнительный денежный поток компания уже направляет на погашение долгов по кредитам, их сокращение — приоритет в финансовой политике компании в ближайшие годы, объясняет он. «Газпром энергохолдинг» стремится соблюдать баланс между дивидендами, долгом и инвестициями, сказал РБК представитель компании, не уточнив планы по выплатам. Представитель «Интер РАО» отказался раскрывать соответствующий прогноз. Дивиденды ФСК за 2017 год будут не ниже выплаченных за 2016 год (18 млрд руб.), делать прогноз на 2018 год пока преждевременно, заявил РБК представитель компании.

Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр согласен с выводами АКРА. «Правда, свободный денежный поток будет рекордным только в 2018 году, а с 2019 года мы рассчитываем, что в России заработает программа модернизации по принципу ДПМ (компании будут получать высокие платежи от потребителей за обновление старых ТЭЦ), и компании опять начнут увеличивать инвестпрограммы», — объясняет он. Дивиденды в этот период вряд ли вырастут: в условиях ограничения внешнего финансирования компании постараются профинансировать будущие проекты по модернизации в основном за счет собственных средств, считает аналитик.

Ближайшие годы для энергетиков действительно будут благоприятными с точки зрения финансовых показателей, и, скорее всего, компании увеличат дивидендные выплаты, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но начиная с 2021 года, когда компании получат все платежи за новые энергоблоки, их финансовое положение пошатнется, считает эксперт. Дело в том, что новые энергоблоки на газовых турбинах содержать гораздо затратнее, чем старые, — дороже обходятся ремонты и зарубежное оборудование, объясняет он. В модернизации использовались зарубежные газовые турбины большой мощности, в России такого оборудования пока нет.

Цена за старую мощность (130–140 тыс. руб. за МВт) примерно в пять раз меньше, чем платежи по ДПМ, этих денег не хватит на содержание новых энергоблоков, у компаний появятся стимулы законсервировать только что построенные установки, считает Пикин. Сейчас Минэнерго и компании активно обсуждают новую программу ДПМ — теперь на модернизацию старых ТЭЦ предусмотрены капитальные затраты на 1,3 трлн руб., еще 700 млрд руб. Минэнерго хочет потратить на повышение платы за старую мощность, напоминает он. Это может спасти финансовое положение энергетиков, но окончательного решения о модернизации пока не принято, заключает Пикин.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: АКРА , «Интер РАО» , ФСК , «Т Плюс» , «РусГидро» , «Ренова»
Главное
Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram Политика
Материалы по теме
«Росатом» и Чубайс попросили более 1 трлн руб. на модернизацию энергетики Бизнес
Сергей Вакуленко Пределы революции: почему «зеленая» энергетика не скоро захватит рынок Мнение
Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.