Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятий

Краснов потребовал от прокуроров не допускать использование частных компаний «вопреки государственным интересам» и использовать все инструменты для защиты добросовестного бизнеса

Игорь Краснов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Генпрокуратура добилась возвращения в собственность государства пяти стратегических предприятий, четыре из которых находились под зарубежным контролем, заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

Собственники, как объяснил генпрокурор, переводили прибыль и продукцию в недружественные юрисдикции, не инвестировали в инфраструктуру, не выполняли соцобязательства, и не платили налоги в полной мере.

«Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 трлн руб.», — рассказал Краснов.

Генпрокурор потребовал от подчиненных не допускать «использование частных предприятий вопреки государственным интересам».

В то же время, следует использовать все механизмы для защиты добросовестных предпринимателей, подчеркнул Краснов. Он попросил добиваться выполнения мер поддержки, гарантированных бизнесу, а также снижения административной нагрузки.