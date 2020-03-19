Совет директоров Альфа-банка одобрил покупку до 10% ТМК и Polymetal
Совет директоров Альфа-банка 19 марта одобрил участие банка в капитале золотодобывающей Polymetal Александра Несиса и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского с долей не более 10% акций в каждой из компаний. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Данные решения необходимы Альфа-банку в случае заключения сделок РЕПО с потенциальными контрагентами», — пояснил РБК представитель банка. РЕПО — вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.
Альфа-банк не вступал в переговоры с ТМК по поводу приобретения какой-либо доли ее акций, утверждает представитель компании. «Можем предположить, что поскольку Альфа-банк не объявлял оферты на покупку акций ТМК на рынке, то речь, вероятно, идет просто о внебиржевой сделке с каким-либо из существующих акционеров компании», — отметил он.
Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). Миноритарный пакет (5,3%) принадлежит госкомпании «Роснано», еще 4,9% — у Kairos Investment (структура швейцарской Julius Baer). В свободном обращении находится 34,9% бумаг.
Представитель Polymetal отказался от комментариев.