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Совет директоров Альфа-банка одобрил покупку до 10% ТМК и Polymetal

Совет директоров Альфа-банка одобрил приобретение не более 10% в ТМК и Polymetal. В банке объяснили, что это связано с кредитованием под залог акций этих компаний с использованием механизма РЕПО
Полиметалл POLY ₽959 -4,92% Купить
Северский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Совет директоров Альфа-банка 19 марта одобрил участие банка в капитале золотодобывающей Polymetal Александра Несиса и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского с долей не более 10% акций в каждой из компаний. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Данные решения необходимы Альфа-банку в случае заключения сделок РЕПО с потенциальными контрагентами», — пояснил РБК представитель банка. РЕПО — вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.

Альфа-банк не вступал в переговоры с ТМК по поводу приобретения какой-либо доли ее акций, утверждает представитель компании. «Можем предположить, что поскольку Альфа-банк не объявлял оферты на покупку акций ТМК на рынке, то речь, вероятно, идет просто о внебиржевой сделке с каким-либо из существующих акционеров компании», — отметил он.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). Миноритарный пакет (5,3%) принадлежит госкомпании «Роснано», еще 4,9% — у Kairos Investment (структура швейцарской Julius Baer). В свободном обращении находится 34,9% бумаг.

Представитель Polymetal отказался от комментариев.

Альфа-банк за последние месяцы неоднократно менял свою долю в Polymetal. В феврале банк увеличил ее с 1,25 до 5,23%, а 10 марта сократил до 4,5%.

Альфа-банк также кредитует ТМК. В 2018 году он предоставил кредит на 6 млрд руб. одному из заводов компании.

Капитализация Polymetal на Московской бирже в четверг достигала 464 млрд руб. (снижение на 2,1%), ТМК — 39,5 млрд руб. (рост на 4,6%). Таким образом, банк может приобрести или получить в залог бумаги Polymetal примерно на 46,4 млрд руб. и ТМК — еще на 4 млрд руб.

«Мартовские биржевые распродажи, вероятно, привели к потере акционерами части своих бумаг: они могли не выкупить заложенные бумаги, так как потеряли деньги на других активах», — полагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Если приобретение Альфа-банком 10% ТМК является не самым удачным на фоне проблем отрасли, то Polymetal имеет все шансы вырасти, замечает он.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: ТМК, Polymetal, Альфа-банк
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