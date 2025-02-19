Суд приостановил права иностранных структур на Шереметьево
Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», структуры аэропорта Шереметьево, следует из данных в картотеке суда.
С соответствующим иском обратился Минтранс 27 января. В качестве третьих лиц были привлечены МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и УФНС России по Калининградской области. «Иск удовлетворить полностью», — говорится в судебном решении.
В конце 2022 года компания перерегистрировалась с Кипра (бывшее название TPS Avia Holding) в специальный административный район на острове Октябрьском в Калининградской области. Ее учредители скрыты. По состоянию на 2022 год TPS Avia Holding владела 66,06-процентной долей в аэропорту, остальные принадлежали Росимуществу (30,46%), «Аэрофлоту» (2,43%), менеджменту (1,05%), писал «Интерфакс». 65,22% акций самой компании владел траст, действующий в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,87% — Аркадий Ротенберг.
Шереметьево — крупнейший аэропорт в России, базовый для «Аэрофлота». В 2024-м пассажиропоток аэропорта, по словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, вырос еще на 20%, до 43,92 млн пассажиров.
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