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Бизнес ,  
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Суд приостановил права иностранных структур на Шереметьево

Суд удовлетворил иск Минтранса, который требовал приостановить корпоративные права иностранных структур в отношении Шереметьево, крупнейшего аэропорта России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», структуры аэропорта Шереметьево, следует из данных в картотеке суда.

С соответствующим иском обратился Минтранс 27 января. В качестве третьих лиц были привлечены МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и УФНС России по Калининградской области. «Иск удовлетворить полностью», — говорится в судебном решении.

Минтранс попросил приостановить права иностранных структур на Шереметьево
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК
«ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг» и держатель свыше 66% акций в АО «Международный аэропорт Шереметьево».

В конце 2022 года компания перерегистрировалась с Кипра (бывшее название TPS Avia Holding) в специальный административный район на острове Октябрьском в Калининградской области. Ее учредители скрыты. По состоянию на 2022 год TPS Avia Holding владела 66,06-процентной долей в аэропорту, остальные принадлежали Росимуществу (30,46%), «Аэрофлоту» (2,43%), менеджменту (1,05%), писал «Интерфакс». 65,22% акций самой компании владел траст, действующий в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,87% — Аркадий Ротенберг.

Шереметьево — крупнейший аэропорт в России, базовый для «Аэрофлота». В 2024-м пассажиропоток аэропорта, по словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, вырос еще на 20%, до 43,92 млн пассажиров.

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Россия Минтранс Шереметьево Арбитражный суд права
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