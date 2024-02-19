 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Сценарии развития ж/д перевозок на фоне геополитики. Инфографика

Аналитики представили три сценария развития железнодорожной отрасли в 2024 году
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Завершение конфликта на Украине в 2024 году привело бы к росту погрузки на сети РЖД почти на 3%. Затягивание на несколько лет приведет к падению погрузки угля и замедлению роста остальной номенклатуры, считают аналитики
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Развитие рынка железнодорожных перевозок будет зависеть от продолжительности специальной военной операции на Украине, доступа российских экспортеров на зарубежные рынки и поставок импортных комплектующих операторам железнодорожной техники, считают в информационно-аналитическом Rollingstock Agency (RSA). Аналитики агентства разработали три сценария развития рынка на ближайшие годы — негативный (будет реализован, если специальная военная операция на Украине завершится после 2025 года), базовый (острая фаза конфликта закончится в 2025 году) и позитивный (военные действия закончатся в 2024 году), следует из отчета «Операторы грузовых вагонов: итоги 2023 года и прогнозы на 2024 год» RSA.

Негативный

В 2024 году погрузка на сети РЖД вырастет всего на 0,4%, до 1,237 млрд т. Ожидается падение погрузки каменного угля, на который давят снижение мировых цен, активность конкурентов и ужесточение барьеров входа на внешние рынки, на 1%, до 346,8 млн т. С трендом согласны в Национальном рейтинговом агентстве (НРА): «Падение может достигнуть и 3–4% на фоне недогруза экспортного угля в южном и северо-западном направлениях», — полагает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА. Основными потребителями угля в 2024-м останутся Китай, Индия, Турция, Южная Корея и Япония.

В связи с дефицитом провозной способности железной дороги оборот грузового вагона (показатель отражает среднее время от погрузки вагона до его следующей погрузки. — РБК) вырос до 18,75 суток, снизилась скорость доставки грузов, что, в свою очередь, замедлило работу сети и потребовало поставки большего количества вагонов для выполнения такого же объема перевозок. «Дефицит наблюдается по всем видам вагонов: он может превышать 100 тыс. вагонов. При иных технологических условиях работы у нас мог наблюдаться профицит парка», — говорит Александр Поликарпов, управляющий партнер Rollingstock Agency. При негативном сценарии в RSA допускают замедление работы сети в 2024 году до 5% по отношению к 2023 году.

Несмотря на давление негативных факторов, по отдельным видам грузов ожидается рост: погрузка удобрений вырастет на 4,1%, до 66,4 млн т, зерна — на 5,2%, до 34,5 млн т. Погрузке минеральных удобрений будет способствовать увеличение портовых мощностей, развитие которых активизировалось после ограничения доступа к портам Прибалтики из-за санкций.

Базовый

Погрузка на сети РЖД в 2024-м составит 1,253 млрд т (+1,7% к 2023 году). Погрузка угля вырастет на 1,4%, до 355,2 млн т. Драйверами роста выступят удобрения (рост на 5,2%, до 67,1 млн т) и зерно (на 8,7%, до 35,7 млн т). Умеренный рост спроса на черные металлы на внутреннем рынке приведет к росту погрузки на 0,9%, до 68,4 млн т. В долгосрочной перспективе (до 2029 года) рост показателя будут стимулировать химические и минеральные удобрения и уголь. А вот зерно будет демонстрировать разнонаправленную динамику — в отдельные годы неблагоприятные погодные условия приведут к снижению сбора и перевозок зерновых.

С тенденциями прогноза соглашаются в Информационном центре операторов (ИЦО), больше склоняясь при этом к базовому сценарию. «Наш прогноз ближе к базовому, но чуть ниже него. Рост общей погрузки на 1,4%. Дальнейшего падения перевозок угля с тем же темпом, думаю, ожидать не стоит. Вряд ли будет и сильный прирост, поскольку на Восточном полигоне сохранятся большие ограничения, в том числе из-за строительно-ремонтных работ», — сообщил представитель ИЦО. По его словам, погрузка удобрений будет увеличиваться, как и перевозки зерна, однако темпы роста для последнего снизятся относительно 2023 года. «Улучшения ситуации на сети вряд ли стоит ожидать, скорее вероятно небольшое ухудшение, рост оборота в пределах 3–5%», — добавили в ИЦО.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) рассказал РБК, что в 2023 году заводы увеличили производство до рекордных 59,3 млн т. «За последние десять лет инвестиции в индустрию превысили 1,8 трлн руб., производство минеральных удобрений выросло в 1,5 раза», — отмечает он. В ближайшие пять лет в РАПУ ожидают рост объема выпуска продукции до 70 млн т при условии дальнейшего восстановления экспорта и развития внутреннего рынка, который для производителей приоритетен. Ключевыми направлениями экспортных поставок представитель ассоциации называет страны глобального Юга, в частности Индию и Бразилию, а также страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%. Продолжаются поставки и в страны Западной и Южной Европы.

Позитивный

Как сообщили РБК в пресс-службе РЖД, в 2024-м холдинг планирует придерживаться показателя погрузки на уровне 1,265 млрд т. Такой прогноз близок к позитивному сценарию, который описали аналитики RSA: они ожидают увеличения погрузки по всем видам грузов в 2024 году на 2,9%, до 1,268 млрд т. Наиболее существенное увеличение ожидается по рынку зерна — за 2024 год погрузка вырастет на 10,4%, до 36,2 млн т. Химические и минеральные удобрения за счет развития портовых мощностей и внедрения новых технологий перевозки увеличатся на 6,3%, до 67,8 млн т. Погрузка угля за счет роста поставок в дружественные страны вырастет на 2,4%, до 358,7 млн т. Низкая база прошлого года и стимулирование со стороны государства приведут к росту погрузки лесных грузов на 5,3%, до 28,3 млн т.

В Минтрансе на момент публикации не ответили на запрос РБК.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Виктория Елетина
РЖД погрузка уголь вагоны
Материалы по теме
В 2023 году в черноморских портах упала перевалка угля
Бизнес
Избыток вагонов «парадоксально» увеличил стоимость перевозки угля
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли Политика, 11:19
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:18
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального Политика, 11:16
Уровень «бог»: каких маркетологов теперь ищут компании Pro, 11:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 11:10
WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США Финансы, 11:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ Спорт, 11:07
О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 10:55
Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT Финансы, 10:55
Почему люди старшего поколения отказываются от Apple — Fast Company Pro, 10:53
Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО Политика, 10:49
Акции Polymetal упали на 5% на фоне сделки по продаже активов в России Инвестиции, 10:48
Хуситы атаковали британский корабль в Аденском заливе Политика, 10:47