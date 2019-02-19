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«Дело Baring Vostok» ,  
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Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви
Председателя СКР попросили перевести под домашний арест главу Baring Vostok Майкла Калви AmCham, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата и РСПП
Майкл Калви (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест под поручительство. Об этом сообщил журналистам президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает корреспондент РБК.

«Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения, отпустить человека под поручительство», — сказал Родзянко.

В числе подписавших документ помимо AmCham — Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная плата, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Обращение было подписано по итогам заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям РСПП в Москве.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи​ сообщил, что решено рассмотреть ситуацию вокруг дела Baring Vostok на комитете по этике РСПП. Заявку о рассмотрении, по словам Хуруджи, Baring Vostok подал по инициативе Титова. В планах — привлечь к этому вторую сторону конфликта. Комитет по этике будет модерировать этот диалог, уточнил представитель бизнес-омбудсмена.

Он добавил, что делается все возможное, чтобы обратить внимание не только на дело Baring, но и на всех предпринимателей, которые находятся под стражей. «По каждому из них ведется работа», — подчеркнул Хуруджи​.

Представителей акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и самого учреждения, признанного потерпевшим по делу Baring Vostok, на заседании не было.

Майкл Калви находится под арестом по делу о хищении 2,5 млрд руб. Вместе с ним по делу проходят партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Следствие считает, что Калви в феврале 2017 года убедил акционера банка «Восточный» принять у компании ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Калви, как считает следствие, совместно с партнерами завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. до 3 млрд руб. Калви обвинения отрицает и утверждает, что стоимость ценных бумаг была оценена верно.

Авторы: Екатерина Литова, Мария Бондаренко, Маргарита Алехина
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