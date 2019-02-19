Бизнес-ассоциации попросили Бастрыкина изменить меру пресечения Калви

Председателя СКР попросили перевести под домашний арест главу Baring Vostok Майкла Калви AmCham, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная палата и РСПП

Майкл Калви (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Представители четырех ассоциаций с участием иностранного бизнеса и РСПП написали письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой изменить меру пресечения основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви на домашний арест под поручительство. Об этом сообщил журналистам президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает корреспондент РБК.

«Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения, отпустить человека под поручительство», — сказал Родзянко.

В числе подписавших документ помимо AmCham — Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная плата, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Обращение было подписано по итогам заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям РСПП в Москве.

РБК направил запрос в Следственный комитет России.