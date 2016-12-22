Верховный суд окончательно решил спор за бренд «адыгейский сыр»

Верховный суд поставил точку в споре о бренде «Сыр адыгейский». Продукцию с этим наименованием могут производить только на территории Республика Адыгея

Фото: Владимир Горовых / РИА Новости

Бренд «Сыр адыгейский» окончательно закреплен за производителями из Республики Адыгеи — Верховный суд поставил точку в споре о праве производителей из других регионов присваивать своей продукции это наименование.

​«Верховный суд РФ отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ кассационной жалобы на постановление Президиума суда по интеллектуальным правам. Это постановление было вынесено в сентябре прошлого года. Таким образом, поставлена точка в длительном споре, когда четыре предприятия из других регионов страны стремились снять охрану наименования места происхождения товара — адыгейского сыра — и действие исключительного права на его использование, которое закреплено за Адыгеей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.

Четыре производителя из других регионов пытались оспорить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, которая определила местом производства «Сыра адыгейского» Адыгею. В январе 2017 года ЗАО «Умалат» (Брянская область), индивидуальный предприниматель Вадим Агамирян (Чувашская Республика), ООО «Саянмолоко» (Красноярский край) и ООО «Белый Медведь» (Ростов-на-Дону) обратились в Суд по интеллектуальным правам, однако суд в иске отказал, а в сентябре 2017 года истцы проиграли и кассацию.

Ранее ​Минсельхоз России запретил производителям выпускать продукцию под этим брендом за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края. Министерство пояснило, что наименованию «Сыр адыгейский» предоставлена защита по месту географического происхождения.​

На сайте правительства республики рассказано об особенностях производства этих сыров. «Настоящий адыгейский сыр делается с использованием ручного труда, прессуется в специальных корзиночках из прутьев ивы, придающих поверхности сыра особый рисунок. Кроме того, для получения продукта используется свежее цельное молоко коров, пасущихся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа, где у растений более длительный вегетационный период», — говорится в сообщении.

В 2017 году, по официальным данным, в Адыгее было произведено 12,8 тыс. т адыгейского сыра, что на 12% больше, чем годом ранее.