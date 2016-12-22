Бывшие менеджеры «Башнефти» попросили Путина помочь получить бонусы

Менеджеры «Башнефти» попросили президента Владимира Путина помочь им получить бонусы на 2,7 млрд руб. Но суд Башкирии уже признал бонусную программу компании незаконной

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Менеджеры без премий

Бывшие менеджеры «Башнефти» попросили президента Владимира Путина помочь получить обещанные им бонусы на 2,7 млрд руб. Письмо с такой просьбой они отправили Путину в среду, 17 января. РБК ознакомился с его копией. Подлинность подтвердил один из авторов — экс-директор департамента вознаграждения и мотивации персонала в «Башнефти» Алексей Пенно.

В 2016 году 318 менеджеров, от главных специалистов до президента «Башнефти», стали участниками программы долгосрочной мотивации (Long term Incentive, LTI), говорится в письме бывших менеджеров. По условиям этой программы, они ежегодно получали крупные премии, но только при достижении определенных показателей эффективности. Премии — часть заработной платы сотрудников, это прописано в их трудовых договорах, подчеркивают авторы письма. На них приходилась треть годового дохода сотрудников. Таким образом, они получали деньги не за «времяпрепровождение на работе, а исключительно за эффективный труд», указывают они. Некоторые менеджеры должны были тратить половину премии по LTI на покупку привилегированных акций «Башнефти». Программа была утверждена в 2015 году, когда собственником компании было государство, говорится в письме.

LTI предполагала и «механизм удержания персонала» при смене контроля: не позднее чем через 30 дней после смены собственника «Башнефти» все участники программы должны получить положенные премии пропорционально отработанному времени, утверждают бывшие менеджеры компании. 12 октября 2016 года контрольный пакет «Башнефти» купила «Роснефть», поэтому компания должна была заплатить сотрудникам премии на 2,2 млрд руб., а также выкупить у них привилегированные акции на 0,5 млрд руб., рассказывали ранее РБК участники программы. Но «Роснефть» деньги не выплатила: совет директоров «Башнефти» отправил положение о долгосрочной программе мотивации на аудит до 1 марта 2017 года, а затем решил провести правовой анализ до конца июня.

Участники программы «с пониманием отнеслись к желанию нового менеджмента разобраться в ситуации» и не стали подавать иски. Но это было прямым нарушением закона, так как премии были частью зарплаты, а задержка зарплаты по закону запрещена, говорится в письме Путину. ​За две недели до окончания правового анализа, 14 июня, Ленинский суд Башкирии признал незаконными положения об LTI, запретив компании выплачивать премии. В суд обратился прокурор республики по просьбе вице-премьера республики Евгения Гурьева, который в 2015 году входил в совет директоров «Башнефти» и голосовал за эту программу мотивации, жалуются бывшие менеджеры компании. При этом никого из сотрудников не известили об этом судебном процессе. Не сумев добиться отмены этого решения (апелляционный суд решил, что права менеджеров не нарушены), сотрудники стали обращаться в суды с исками по индивидуальным трудовым спорам, но суд отказал уже двум менеджерам.

Администрация президента перенаправила жалобу бывших менеджеров в Генпрокуратуру, рассказал РБК один из ее авторов- Алексей Пенно (у РБК есть копия ответа).

С премиями и компенсациями Стимулирующие программы действуют и в самой «Роснефти». Это годовые премии, которые выплачиваются при достижении ключевых показателей эффективности, нормативный размер для главы «Роснефти» Игоря Сечина — 150% годового денежного вознаграждения, а для остальных топ-менеджеров — 140%. За 2016 год члены правления «Роснефти» (сейчас 11 человек) получили 3,7 млрд руб., из них различные премии составляют 3 млрд руб. За девять месяцев 2017 года вознаграждение правления составило 3,3 млрд руб., премии — 2,8 млрд руб. Кроме того, при увольнении топ-менеджерам нефтяной компании выплачивается компенсация в размере зарплаты за полгода. Сейчас почти все крупные производственные компании, ретейлеры и другие организации имеют подобные программы мотивации: ни один уважающий себя работодатель не будет платить сотрудникам фиксированную зарплату, большинство платит именно за результат по итогам отчетного периода, говорит председатель экспертного совета «ЛюдиPeople» Виктория Петрова. Бессмысленно платить людям фиксированный компенсационный пакет, обязательно должна быть «мотивационная морковка», объясняет она.

Не первый спор

«Роснефть» считает полностью законным и обоснованным решение Ленинского суда о запрете выплат премий, сказал РБК представитель компании. Программы долгосрочной мотивации «в части топ-менеджеров «Башнефти», включая президента» предусматривали крупные дополнительные бонусы, не связанные при этом с оценкой результатов их деятельности, объясняет он. По его словам, по сути, эти бонусы представляли собой «золотые парашюты» для президента и вице-президентов компании, а на рядовых сотрудников программы не распространялись. Однако в письме бывших менеджеров говорится, что среди участников программы было меньше 5% топ-менеджеров компании.

«Золотые парашюты» — это выплаты, положенные при увольнении сотрудников, а любые премии согласно трудовому законодательству относятся к заработной плате, говорит адвокат Павел Андреев. Если премии закреплены в трудовом договоре, менеджеры однозначно могут оспорить их невыплату и суд вправе удовлетворить их требования, даже если положение о премировании признано незаконным, объясняет он. Суд может и отказать по формальным признакам (если договор со стороны работодателя подписало ненадлежащее лицо) или по более существенным причинам (​если будет доказано, что размер премии заведомо больше средней зарплаты на рынке на аналогичной должности или ее выплата ставит под угрозу начисление зарплаты остальным сотрудникам).

«Роснефть» не впервые судится с менеджерами приобретенных компаний. Например, в 2013 году десять вице-президентов ТНК-BP, 100% которой «Роснефть» купила за $56 млрд, требовали от нового собственника расторгнуть трудовые договоры и выплатить им компенсации примерно в $8–$9 млн. Но в результате несколько топ-менеджеров добились выплат лишь небольшой части компенсаций. Выиграть у «Роснефти» по корпоративным спорам крайне сложно, заключает Андреев.

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