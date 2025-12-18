 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35

Стоимость нефти марки Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 за баррель, показывают данные Argus. Котировки снижаются на фоне санкций против российского нефтяного сектора и вслед за мировыми ценами
BRENT BRENT $60,03 -0,83%
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Стоимость марки Urals, основного экспортного сорта российской нефти, с отправкой на судах типа Aframax (дедвейт — 80–120 тыс. т) из Новороссийска на текущей неделе, 16 декабря, опустилась до $34,52 за баррель, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, с которыми ознакомился РБК. Как ранее сообщал Bloomberg, цены на Urals находятся на минимуме с начала 2022 года.

По данным Argus, баррель Urlas на базисе FOB Новороссийск (в порту отгрузки) с отправкой на танкерах типа Suezmax (120–200 тыс. т) по итогам торгов того же дня расчетно стоил $36,32 за баррель, потеряв в цене $1,36. При этом дисконт Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) в Новороссийске составил $23,75 и $25,55 за баррель для судов Suezmax и Aframax соответственно. Этого уровня показатель достиг 10 декабря, сузившись более чем на $1 с начала месяца.

На базисе FOB Приморск марка Urals 16 декабря подешевела до $36,07 за баррель, а скидка составила $24 (на этом уровне она также находится с 10 декабря). Сам «Североморский датированный» потерял в цене $0,73 за баррель, достигнув $60,07.

В то же время премиальная марка ESPO (ВСТО) на базисе FOB Козьмино 17 декабря подешевела до $46,3 за баррель, то есть на $0,3. Дисконт на ESPO к бенчмарку Dubai (эталонная котировка, с привязкой к которой, как правило, осуществляется торговля в Азиатско-Тихоокеанском регионе) почти весь декабрь удерживается на уровне $9 за баррель.

Российская нефть находится под давлением санкционных ограничений, а также дешевеет вслед за мировыми ценами на нефть, которые снижаются на признаках избытка предложения и сигналах продвижения усилий по урегулированию российско-украинского конфликта. По данным торгов, 16 декабря февральский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures опускался в цене ниже $60 за баррель — впервые за семь месяцев. При этом январский фьючерс на американскую нефть WTI впервые с начала 2021 года опустился ниже $55 за баррель.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Urals цена нефти

