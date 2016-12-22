Иран ответил на сообщения об уходе «Роснефти»

«Роснефть» и NIOC так и не вышли на стадию подписания контрактов, поэтому нельзя говорить, что компания уходит из Ирана, заявили в Тегеране. СМИ сообщали, что «Роснефть» отказалась от иранских проектов из-за риска санкций США

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Национальная иранская нефтекомпания (NIOC) еще не подписывала договор с «Роснефтью», в связи с чем сообщения о выходе российской компании из проектов в стране неверны. Об этом говорится в заявлении NIOC, которое цитирует агентство IRNA.

В компании заявили, что пока с «Роснефтью» подписан лишь меморандум о взаимопонимании. «Иран подписал несколько меморандумов о взаимопонимании с иностранными компаниями после реализации Совместного комплексного плана действий (ядерная сделка, которая позволила снять с Ирана санкции. — РБК), которые после завершения юридических формальностей будут преобразованы в контракты. Однако меморандум с «Роснефтью» так и не вышел на стадию заключения контракта», — пояснили в компании (цитата по Trend.az).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев также заявил РБК, что компания «ничего не передумывала <...> за отсутствием реального предмета [разговора о контрактах в Иране]». От других деталей он отказался, пожаловавшись на то, что его «втягивают в обсуждение выдуманной новости».

Меморандум о взаимопонимании был подписан NIOC и «Роснефтью» осенью 2017 года. Как отмечает IRNA, общая стоимость проектов, перечисленных в меморандуме, достигает $30 млрд.

О выходе «Роснефти» из проектов в Иране 12 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с топ-менеджерами нефтекомпании. По словам собеседников издания, от реализации «дорожной карты» по сотрудничеству с NIOC «Роснефть» отказалась из-за новых санкций США против Ирана. Переговоры российская компания прекратила летом 2018 года, после того как президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки.