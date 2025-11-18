Владелец прав на песню Baby Shark провел IPO
Южнокорейская компания Pinkfong, создавшая детскую песню Baby Shark, 18 ноября провела первичное размещение акций на бирже Kosdaq, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
В начале торгов акции компании выросли на 37%, достигнув около $36 за штуку, капитализация Pinkfong достигла около $504 млн.
В последующие часы акции подскочили на 62%, передает Bloomberg. IPO принесло компании 76 млрд вон ($53 млн), спрос превысил предложение более чем в 600 раз.
Pinkfong в 2010 году создали Ким Мин Сок и Сон Дон У, ранее работавшие в игровой и IT-сфере. Ее партнером на старте выступила Samsung Publishing, принадлежащая отцу Кима (по оценке Bloomberg, совокупное состояние семьи Ким после IPO — $194 млн). До выхода на биржу Samsung Publishing владела 16,8% акций Pinkfong.
Бизнес-модель компании основана на создании коротких, запоминающихся видеороликов для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений. Как только треки набирают популярность, Pinkfong их монетизирует.
Детская песенка Baby Shark о семействе акул, отправляющихся на подводную охоту, была опубликована на YouTube в 2016 году и сразу же приобрела вирусную популярность. Первыми тренд подхватили кей-поп-группы: New York Times связывала успех песни именно с популярностью корейских исполнителей, обладающих большими фан-базами по всему миру. В 2021 году клип Baby Shark Dance попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на хостинге. К ноябрю 2025-го количество просмотров на платформе достигло 16,4 млрд — примерно столько в совокупности набрали десять самых популярных видео певицы Тейлор Свифт.
Несмотря на это, отмечает WSJ, Baby Shark не принесла создателям пропорциональной прибыли (в 2024 году выручка Pinkfong составила около $67 млн, по большей части от продаж контента и доходов с YouTube). Одной из причин ограниченной монетизации стали правила видеохостинга для детского контента, введенные после соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они запрещают персонализированную рекламу и снижают вовлеченность аудитории из-за отключенных комментариев и уведомлений для подписчиков. По оценкам Гарретта Джонсона из Бостонского университета, без более строгих ограничений доход от Baby Shark мог бы быть в два-три раза выше.
