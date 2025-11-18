 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Владелец прав на песню Baby Shark провел IPO

В ходе дебютных торгов на бирже в Сеуле акции Pinkfong, создателя вирусной детской песни Baby Shark, подскочили на 62%. Этот клип стал самым популярным видео в истории YouTube и к ноябрю 2025 года набрал 16,4 млрд просмотров
Фото: Pinkfong Kids' Songs & Stories / YouTube
Фото: Pinkfong Kids' Songs & Stories / YouTube

Южнокорейская компания Pinkfong, создавшая детскую песню Baby Shark, 18 ноября провела первичное размещение акций на бирже Kosdaq, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В начале торгов акции компании выросли на 37%, достигнув около $36 за штуку, капитализация Pinkfong достигла около $504 млн.

В последующие часы акции подскочили на 62%, передает Bloomberg. IPO принесло компании 76 млрд вон ($53 млн), спрос превысил предложение более чем в 600 раз.

Pinkfong в 2010 году создали Ким Мин Сок и Сон Дон У, ранее работавшие в игровой и IT-сфере. Ее партнером на старте выступила Samsung Publishing, принадлежащая отцу Кима (по оценке Bloomberg, совокупное состояние семьи Ким после IPO — $194 млн). До выхода на биржу Samsung Publishing владела 16,8% акций Pinkfong.

Кей-поп, 10 млрд на YouTube и гимн стадионов: в чем феномен «Baby Shark»
Стиль

Бизнес-модель компании основана на создании коротких, запоминающихся видеороликов для YouTube, стриминговых платформ, телевидения и мобильных приложений. Как только треки набирают популярность, Pinkfong их монетизирует.

Детская песенка Baby Shark о семействе акул, отправляющихся на подводную охоту, была опубликована на YouTube в 2016 году и сразу же приобрела вирусную популярность. Первыми тренд подхватили кей-поп-группы: New York Times связывала успех песни именно с популярностью корейских исполнителей, обладающих большими фан-базами по всему миру. В 2021 году клип Baby Shark Dance попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на хостинге. К ноябрю 2025-го количество просмотров на платформе достигло 16,4 млрд — примерно столько в совокупности набрали десять самых популярных видео певицы Тейлор Свифт.

Несмотря на это, отмечает WSJ, Baby Shark не принесла создателям пропорциональной прибыли (в 2024 году выручка Pinkfong составила около $67 млн, по большей части от продаж контента и доходов с YouTube). Одной из причин ограниченной монетизации стали правила видеохостинга для детского контента, введенные после соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они запрещают персонализированную рекламу и снижают вовлеченность аудитории из-за отключенных комментариев и уведомлений для подписчиков. По оценкам Гарретта Джонсона из Бостонского университета, без более строгих ограничений доход от Baby Shark﻿ мог бы быть в два-три раза выше.

Наталия Анисимова
IPO выход на биржу Акции YouTube клип песня Южная Корея
