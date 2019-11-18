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Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»
«Сибур» может получить по 50% в двух проектах с «Газпромом» — в Новоуренгойском газохимическом комплексе и газоперерабатывающем заводе в Татарстане. Финальное решение об участии будет принято по итогам исследовательской стадии

В сентябре на Восточном экономическом форуме «Газпром» и «Сибур Холдинг» подписали соглашение о взаимодействии, которое подразумевает возможность сотрудничества при реализации газоперерабатывающего завода в Татарстане и Новоуренгойского газохимического комплекса (НГХК) в Ямало-Ненецком автономном округе, а в начале октября — «дорожные карты» по сотрудничеству при реализации этих проектов. «Если будем реализовывать эти проекты, то на паритетной основе», — заявил в интервью РБК председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов.

«И по Казани, и по НГХК нужно пройти примерно год исследовательско-подготовительной стадии, чтобы принять то или иное решение — участвуем или нет, что именно входит в периметр каждого из этих проектов, роли сторон и так далее», — пояснил Конов.

Решение о строительстве НГХК было принято еще 16 лет назад — в 1993 году. Все необходимое оборудование было завезено, но с 1996 года из-за недостатка финансирования монтаж был приостановлен, после этого сроки запуска комплекса неоднократно переносились. Новый срок запуска комплекса сдвинут с 2021 на 2022 год, следует из материалов «Газпрома». Несмотря на то что комплекс до сих пор недостроен, НГХК считается одним из самых проблемных активов «Газпрома». По данным на 30 сентября 2018 года, крупнейшим кредитором компании являлся «Газпром» (234 млрд руб.), и она попала в список крупнейших дебиторов монополии с долей более 10%, писал «Интерфакс».

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Глава «Сибур» — РБК: «Нас часто спрашивают, когда мы начнем зарабатывать»

«Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса. По газоперерабатывающему заводу в Казани также была подписана «дорожная карта», предусматривающая подготовку технико-экономического анализа транспортировки этансодержащего газа месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и строительства газоперерабатывающего завода в Татарстане. «По результатам выполнения мероприятий «дорожных карт» стороны примут решения о дальнейшем взаимодействии при реализации проектов», говорилось в совместном сообщении двух компаний.

Несмотря на то что два крупнейших акционера «Сибура» Леонид Михельсон (48,5%) и Геннадий Тимченко (17%) являются основными совладельцами другой газовой компании — НОВАТЭК (у Михельсона — 24,76%, у Тимченко — 23,49%), у двух компаний нет подобных совместных газоперерабатывающих проектов. «У НОВАТЭКа гораздо меньше размер ориентированного на внутренний рынок газового бизнеса. И если «Газпром» — это трубопроводный газ, то НОВАТЭК — это, во-первых, гораздо меньше самого газа, во-вторых, их явное направление сейчас — это СПГ», — пояснил РБК Конов.

По словам Конова, в отличие от «Газпрома» НОВАТЭК сейчас не заинтересован входить в газопереработку. Но у «Сибура» многолетнее партнерство с НОВАТЭКом в другой форме — по поставке сырья, добавил он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «Сибур», газпром
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