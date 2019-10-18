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Турчак предложил изменить законодательство для развития «умных» регионов
Вице-спикер Совета Федерации планирует предложить поправки в закон «О концессионных соглашениях», чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов. Объем рынка решений для «умного» города — более 80 млрд руб.
Андрей Турчак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Андрей Турчак планирует предложить поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве, чтобы привлечь инвесторов в проекты развития «умных» регионов, рассказал РБК сам вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России». «У государственно-частного партнерства огромный потенциал при реализации проекта «Цифровой регион». Больше половины инвестиций в подобные решения являются рентабельными — дают прямую экономию или возможности получения прибыли. Поэтому проекты «умных» городов могут быть интересны частным инвесторам. Для государственно-частного партнерства в этой сфере требуются изменения в закон «О концессионных соглашениях», дающие возможность заключать такие концессии органами местного самоуправления и в рамках многостороннего соглашения», — отметил он.

По словам Турчака, такие проекты уже есть в муниципалитетах, например туристические сервисы в Калужской области. Он также отмечает, что объем всего российского рынка решений для «умного» города — более 80 млрд руб. и 70% этих решений находятся в ведении госсектора.

По проекту Минстроя, на проект «Умный город», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», до 2024 года планируется выделить из федерального бюджета 13 млрд руб. При этом общий объем инвестиций, необходимых для цифровизации городов на ближайшие пять лет, в министерстве оценивали в 360 млрд руб.

В июне 2018-го был принят закон, который включил объекты информационной инфраструктуры в список объектов соглашений о государственно-частном партнерстве. В него вошли программное обеспечение, информационные системы и сайты, программы, базы данных, технологически связанные ИT-объекты и т.п. Принятие закона нужно было, чтобы привлечь инвесторов к развитию проектов ГЧП в сфере цифровой экономики.

Концессионные соглашения и соглашения о ГЧП в отношении объектов информационных технологий были и до принятия закона, но для этого нужно было заключать соглашения о строительстве, реконструкции и эксплуатации объекта недвижимости, к которому привязывались ИT-объекты. В принятом законе есть ограничения, и о необходимости их снятия заговорили сразу после принятия. Например, в документе отдельно указано, что в отношении ИT-объектов нельзя заключать соглашения о муниципально-частном партнерстве. Кроме того, невозможно заключить одно многостороннее концессионное соглашение, когда со стороны государства выступают, например, регион и муниципалитет.

Авторы: Наталья Галимова, Надежда Федорова
Теги: Андрей Турчак, «умные» города
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