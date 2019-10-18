«Мечел» решил вернуть вложенные в завод в Донбассе 18 млрд руб.

Горно-металлургический холдинг «Мечел», председателем совета директоров и крупнейшим акционером которого является Игорь Зюзин, обратился в письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой помочь вернуть средства, которые были инвестированы в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное правительству минувшим летом. Подлинность письма газете подтвердили два собеседника, близких к разным кредиторам «Мечела».

В письме Зюзин попросил Козака помочь «в возврате 50% вложенных в завод средств (18 млрд руб.). В случае возвращения средств компания обязуется направить их на погашение долгов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком.

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