Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
СМИ узнали о планах Роспотребназдора запретить пластиковые пакеты Общество, 06:38 Трамп заявил о «полном контроле» над «Исламским государством» Политика, 06:03 Goldman Sachs реорганизовал бизнес в России Финансы, 06:00 Власти проведут эксперимент с дистанционной выдачей электронной подписи Технологии и медиа, 06:00 «Мечел» решил вернуть вложенные в завод в Донбассе 18 млрд руб. Бизнес, 05:47 Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии Общество, 05:27 Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 05:23 СМИ узнали о просьбе палаты адвокатов решить проблемы защитников в СИЗО Общество, 05:14 Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза Экономика, 04:46 Российские исследователи нашли в Арктике бочку с кофе 1902 года Общество, 04:33 Митингующие возобновили беспорядки на улицах Барселоны Политика, 04:06 Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Общество, 03:56 Белый дом уточнил заявление о причинах заморозки средств США для Украины Политика, 03:28 Самолет Москва — Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира Общество, 03:04
Бизнес ,  
0 
«Мечел» решил вернуть вложенные в завод в Донбассе 18 млрд руб.

Горно-металлургический холдинг «Мечел», председателем совета директоров и крупнейшим акционером которого является Игорь Зюзин, обратился в письме к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой помочь вернуть средства, которые были инвестированы в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное правительству минувшим летом. Подлинность письма газете подтвердили два собеседника, близких к разным кредиторам «Мечела».

В письме Зюзин попросил Козака помочь «в возврате 50% вложенных в завод средств (18 млрд руб.). В случае возвращения средств компания обязуется направить их на погашение долгов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком.

Материал дополняется.

Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter