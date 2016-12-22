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АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года
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АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года
Бизнес, 18:29
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АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года
АвтоВАЗ решил до конца 2018 года сократить 720 сотрудников. На этом завершится процесс оптимизации персонала, начатый год назад, пояснил представитель концерна
Фото: Яков Князев / ТАСС

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ известил Центр занятости населения Тольятти о планах «массового высвобождения» 720 человек с 9 июля по 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в письме директора центра Владимира Багаева, направленном в РБК.

«С целью информирования высвобождаемых работников предприятий и организаций о положении на рынке труда города ежемесячно в отдел кадров предприятий и организаций направляется информация о текущей ситуации», — пишет Багаев.

Представитель правительства Самарской области уточнил РБК, что в начале 2018 года компания уведомила региональное министерство труда и миграционной политики о планах уволить чуть больше людей — 734 сотрудника. Из них на 17 октября сократили уже 451 человека. При этом АвтоВАЗ сообщил министерству о наличии 134 вакансий, добавил он.

Согласно квартальным отчетам АвтоВАЗа, за первое полугодие 2018 года компания уже сократила больше 1 тыс. человек: на конец 2017 года на заводе работали 37,6 тыс., а на конец первого полугодия 2018 года — 36,4 тыс. человек.

«Уведомление службы занятости [о планах уволить сотрудников] не значит факт высвобождения, и вряд ли в полном объеме эта цифра будет использована», — сказал РБК представитель АвтоВАЗа. По его словам, это «старое» уведомление и никаких новых сокращений не планируется. «Тогда, в начале лета, уведомление было подано для завершения процессов оптимизации, начатых еще в конце 2017 года. Сегодня рынок растет, и заводу нужны люди», — заверил он. При сокращении сотрудникам завода предлагается в качестве альтернативы занять равнозначную должность в других подразделениях АвтоВАЗа или пройти обучение по другим специальностям, добавил собеседник РБК.

1 июня 2017 года в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме глава автоконцерна Николя Мор сообщал, что к концу 2017 года АвтоВАЗ сократит более 2 тыс. человек. Рабочим будет предложено либо написать заявление об увольнении по собственному желанию, либо перейти в индустриальный парк, на работу к его резидентам. Позже полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич анонсировал, что за 2017–2018 годы завод покинут более 8 тыс. сотрудников, что составляет около 20% от всей численности на данный период: в 2017 году — около 6 тыс. человек, в 2018 году — 2,2 тыс.

Тогда Мор уточнял, что компания испытывает переизбыток персонала на одних производственных линиях и недостаток людей на других. И компания действительно не только сокращает персонал, но и принимает на работу новых специалистов. В августе 2018 года газета «Ведомости» писала, что АвтоВАЗ в первом полугодии 2018 года принял рекордное почти за десять лет число сотрудников — около 2 тыс. человек.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: АвтоВАЗ , сокращения персонала
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