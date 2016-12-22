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Российско-китайский фонд и АФК «Система» инвестируют в фармбизнес
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Российско-китайский фонд и АФК «Система» инвестируют в фармбизнес
Бизнес, 07:30
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Российско-китайский фонд и АФК «Система» инвестируют в фармбизнес
Российско-китайский инвестфонд и АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о приобретении фармацевтического актива Газпромбанка и UFG Private Equity. Цель АФК, выступившей инициатором, — нарастить фармблок корпорации
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

О том, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; учрежден Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией в 2012 году) совместно с АФК «Система» планируют инвестировать в фармбизнес, РБК рассказал источник, знакомый с планами партнеров. В качестве совместной инвестиции сейчас рассматривается вариант приобретения контрольного пакета в АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», и «переговоры находятся на продвинутой стадии», добавляет собеседник РБК. Эту информацию РБК также подтвердил и другой источник, знакомый с деталями переговоров.

ФП «Оболенское» создано на базе Государственного научного центра прикладной микробиологии еще в 1994 году. В 2013-м компания вошла в состав холдинга Alvansa Group, акционерами которой являются Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity (миноритарным пакетом владеет менеджмент предприятия). За этот актив консорциум тогда мог заплатить $20–25 млн, приводили оценку аналитики, отмечая, что на момент сделки у «Оболенского», «предприятия с хорошей производительностью», «нет яркого портфеля препаратов, в основном это брендированные дженерики». По оценке DSM Group, доля фармпредприятия на российском рынке лекарств по итогам 2017-го составила 0,84% в штуках и 0,59% — в стоимостном выражении. Для сравнения: лидер среди российских производителей — «Отисифарм» — имеет долю 2,3% в стоимостном выражении в коммерческом сегменте. По расчетам аналитиков, за прошлый год выручка «Оболенского» выросла на 28,65%, до 7,786 млрд руб. Основной объем, или 33,91% оборота, компании обеспечивает препарат «Венарус».

В АФК «Система», РФПИ, ФП «Оболенское» от комментариев отказались. В Газпромбанке и UFG на запрос РБК не ответили. ​

«Биннофарм» на откорме

Как утверждает один из собеседников РБК, инициатором переговоров и поиска фармактивов выступила именно «Система». «Стратегия АФК сейчас предусматривает расширение фармнаправления, и она сейчас один из самых активных профильных инвесторов, как минимум на уровне отбора проектов для рассмотрения под потенциальную сделку», — рассказывает собеседник РБК. В мае крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК рассказывал, что свой фармацевтический актив — «Биннофарм» — корпорация «укрупняет» и «это будет большая фармацевтическая компания». Эту компанию он называл в числе других активов («Степь» и Segezha Group), которые находятся у АФК «на усиленном откорме», чтобы впоследствии их можно было вывести на биржу. Предположительным сроком размещений для этих активов Евтушенков называл конец 2019-го или 2020 год.

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С приобретением ФП «Оболенское» АФК может получить синергию с «Биннофармом» благодаря «эффекту масштаба», считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, ФП «Оболенское» — это перспективный актив с оборотами в восемь раз выше, чем у «Биннофарма» (занимает 0,06% рынка лекарственных препаратов), и ежегодным ростом 30%. Время для продажи, как подчеркивает Шуляк, выбрано удачно: темпы роста компании сейчас опережают рост самого рынка (в 2017-м объем российского фармрынка составил 1,629 трлн руб., что на 8% выше уровня 2016-го), и продавец может получить премию за потенциал роста. Стоимость «Оболенского» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил в 5–7 млрд руб. Появление китайского инвестора в этой сделке он объясняет исключительно «финансовым интересом портфельного инвестора», для которого АФК выступает «в качестве проводника». ​

По мнению Беспалова, «Биннофарм» сейчас объективно недозагружен, он является для АФК «трудным ребенком», ​в которого вложено много средств и сил, но от которого, по сути, не было должной отдачи. В 2014 году «Биннофарм» заключил соглашение о создании совместного предприятия с немецкой фармкомпанией Fresenius Kabi, которое могло бы позволить дозагрузить производственные мощности актива АФК. Но совместное предприятие так и не появилось: соглашение было расторгнуто на фоне возбужденного в отношении Евтушенкова уголовного дела из-за подозрения в легализации денежных средств при покупке в 2009 году акций «Башнефти» и других предприятий башкирского топливно-энергетического сектора (все обвинения были с бизнесмена впоследствии сняты). ​

У «Оболенского» хороший портфель брендов, продолжает Беспалов, к тому же часть позиций производится на сторонних предприятиях на контрактной основе, их также можно будет локализовать на «Биннофарме».

Вынужденная консолидация

«Биннофарм» — не самый сильный актив с точки зрения фармрынка, поэтому если в стратегии АФК «Система» есть здравоохранение, то покупка другого предприятия — единственный выход, чтобы расширяться в этом сегменте, говорит управляющий директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман. Он также отметил, что сегодня на рынке существует лишь небольшое количество качественных активов, таких как ФП «Оболенское».

Консолидационные процессы в сфере фармпроизводства происходят чаще всего не из-за внешних факторов, а в связи с пониманием необходимости внутреннего развития, говорит Беспалов из RNC Pharma. Сделок здесь не так много, как, скажем, в рознице, но тем не менее они случаются. Например, тот же «Биннофарм» в конце 2016 года купил компанию «Алфарм» (производит, в частности, «Кипферон»), и, очевидно, это «делалось для развития портфеля», добавляет он. Весной 2017-го ГК «Протек» приобрела научно-производственный фармкомплекс «Рафарма». «Но здесь скорее шла речь о покупке именно свободных производственных мощностей, которые простаивали», — напомнил Беспалов.

АФК и фармбизнес

Помимо «Биннофарма» в фармацевтическое направление бизнеса АФК «Система» входят и другие активы. В частности, сеть клиник «Медси». Учрежденный в Сингапуре венчурный фонд Sistema Asia Fund, который специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии, в 2017 году вложился в два проекта в области здравоохранения в Индии — онлайн-аптеку Netmeds и цифровую фитнес-платформу HealthifyMe.

Автор: Ольга Дубравицкая.
При участии: Полина Звездина, Ирина Парфентьева.
Теги: АФК «Система» , РКИФ
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