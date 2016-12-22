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Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК
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Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК
Бизнес, 08:06
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Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК
Развитие интернета и связанных с ним отраслей бизнеса породило новую категорию людей — предпринимателей, которые не хотят связывать жизнь с любой отдельно взятой страной
Фото: Влад Шатило для РБК

В ноябрьском номере журнала РБК мы собрали истории людей, чьи проекты не привязаны к конкретной точке на карте, заниматься ими можно из любой страны мира, где есть интернет. Для них дом там, где того требуют интересы дела и где им комфортно жить. Сегодня это Шэньчжэнь, Москва, Лос-Анджелес, Тель-Авив, Пало-Альто, Хилверсюм, завтра это могут быть другие города и страны: «цифровые кочевники» не хотят привязываться к одному месту раз и навсегда.

Игорь Рябенький уехал из России почти 27 лет назад: за границей он основал международную группу компаний, успел пожить в пяти странах, сейчас обосновался в Израиле. В 2006 году Рябенький создал инвестиционную компанию Altair, а затем стал одним из самых известных бизнес-ангелов Израиля и России, собрал $120 млн на два венчурных фонда и запустил новую платформу для совместных инвестиций. Сейчас Рябенький инвестирует в проекты по всему миру и постоянно бывает в России. Подробнее — в материале «Космополит».

Рябенький застал время, когда переезд в другую страну считался отчаянным поступком, а для других героев номера смена страны стала хоть и хлопотным, но обыденным приключением. Братья Даниил и Давид Либерманы прославились проектом «Мульт личности» для «Первого канала», но ближе к его закрытию осознали, что «лучшего предложения в России не будет», поэтому решили переключиться на рынок стран Европы и США. Европа быстро отпала, и с 2010-го Даниил и Давид летали в Лос-Анджелес и обратно каждые две недели. За плечами у Даниила и Давида десятки амбициозных проектов, а сейчас они работают в американской соцсети Snapchat. Журнал РБК выяснил, что важнейшую роль во всех семейных начинаниях Либерманов играют сестры Мария и Анна. О том, как эта семья хочет изменить мир, читайте в материале «Клан Либерманов».

Михаил Буховцев и Дарья Мингалиева, основатели стартапа Cinemood (ранее известного как «Мультикубик»), нацелились на международную экспансию во время учебы в «Сколково». После выпуска из акселератора они начали глобальную краудфандинговую кампанию на Indiegogo и с 2016 года живут между Россией и США, время от времени приезжая еще и в Китай, где расположено производство. Подробнее о том, как сделать бизнес из маленького проектора с мультфильмами внутри, читайте в материале «Приключения «Мультикубика».

Фото: Влад Шатило для РБК

Уроженец Латвии и человек без гражданства Алекс Ничипорчик из Голландии руководит компанией tinyBuild, выпускающей видеоигры для всего мира. В портфолио компании много независимых проектов из стран СНГ — их tinyBuild помогает продавать на глобальных площадках. От альянса выигрывают обе стороны: затраты tinyBuild на разработку сокращаются в три—восемь раз, а студии-партнеры получают доступ к многомиллионной аудитории. Подробнее — в материале «Игра в глобализацию».

Студентом Артем Жданов объездил весь Китай на дешевых поездах, поработал в нескольких русских бизнесах и помог начать поставки из Китая десяткам бизнесменов. Теперь он делает одежду и сувениры для иностранцев, причем о его бренде знают миллионы китайцев и почти не слышали в России. О том, как Жданову удалось прославиться в Поднебесной, читайте в материале «Китайский Laowai».

Кроме того, в этом номере читайте расследование о Forex Trend: компания позиционировала себя как международный Forex-брокер и обещала клиентам десятки и сотни процентов годовых, ее услуги рекламировал актер Гоша Куценко, а призы от имени Forex Trend вручали на украинской версии передачи «Что? Где? Когда?». Но сейчас потери клиентов компании оцениваются в сумму до 6,5 млрд руб. Станет ли история с Forex Trend прецедентом в сфере мошенничества на рынке Forex? Подробнее — в материале «Все пропало».

Об этом и многом другом вы узнаете в свежем номере журнала РБК, который поступил в продажу 18 октября.

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