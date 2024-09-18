Бакальчук сообщила о гибели охранника Wildberries при стрельбе у офиса

Фото: ТАСС

В результате стрельбы у офиса Wildberries погиб сотрудник охраны, сообщила глава компании Татьяна Бакальчук.

«От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написала она.

Ранее Бакальчук сообщала, что при стрельбе были ранены три человека.

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Инцидент произошел в офисе Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы. Татьяна Бакальчук говорила, что в стрельбе участвовала группа людей под руководством ее супруга Владислава Бакальчука. «РИА Новости» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что возле офиса Wildberries задержали около десяти человек.

Супруг Бакальчук ранее сообщил, что прибыл в офис на переговоры, там у него произошел «вооруженный конфликт» с охраной компании.