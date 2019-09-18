Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться

Сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» договорились о слиянии: их клиники будут работать под одним брендом, а заявленная годовая выручка объединенной компании достигнет 2 млрд руб.

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Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).

Сделка начала готовиться с начала 2019 года, обе компании рассматривали варианты неорганического роста, пояснил совладелец «Доктор рядом» Владимир Гурдус. У государства все больше требований к прозрачности рынка, безопасности персональных данных пациентов, компании должны обновлять ИТ-системы, это требует дополнительных средств, и совместно это делать проще, пояснил гендиректор «Ниармедика» Александр Ненюков.

Что известно о «Ниармедике» Группа «Ниармедик» была создана на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН в 1989 году. Бывший руководитель отдела иммунологии НИИ и основатель «Ниармедика» Владимир Нестеренко сейчас является гендиректором сети. Она насчитывает 12 клиник, восемь из них работают по франшизе — группа одной из первых на рынке частных медицинских услуг в 2010 году внедрила франчайзинговую модель развития. Помимо медицинского бизнеса «Ниармедик» занимается производством диагностических тест-систем, лабораторного оборудования и препаратов «Коллост» и «Кагоцел». В 2018 году консолидированная выручка группы составила 1,3 млрд руб. По собственным данным «Ниармедика», в 2019-м количество прикрепленных по полисам ДМС пациентов превысит 440 тыс. человек, а консолидированная выручка только клиник сети достигнет 1,4 млрд руб.

Для слияния будет создана новая холдинговая компания, в которую обе стороны внесут активы. Участники сделки не раскрывают ее структуру. Известно лишь, что в совет директоров войдут по три представителя от обеих компаний, его председателем станет нынешний гендиректор «Ниармедика» Александр Ненюков, а операционным управлением займется гендиректор сети «Доктор рядом» Мария Коломенцева.

В сделку не войдут компания «Ниармедик Фарма», отвечающая за развитие фармацевтического бизнеса, и телемедицинское подразделение компании «Доктор рядом».

Что известно о «Докторе рядом» Сеть «Доктор рядом» создана в 2013 году бывшими топ‑менеджерами АФК «Система» Леонидом Меламедом и Владимиром Гурдусом вместе с пулом частных инвесторов. Компания управляет 11 клиниками семейного формата и диагностическим центром с операционным блоком и стационаром. С 2016 года «Доктор рядом» занимается также телемедициной. Число прикрепленных пациентов к сети клиник «Доктор рядом» по полисам ДМС и ОМС достигает, по собственным данным, 460 тыс. Прогнозируемая в 2019 году выручка — более 570 млн руб.

Партнеры не предполагают, что слияние потребует от сторон дополнительных инвестиций, утверждает Ненюков. По его словам, в ближайшие месяцы партнеры будут разрабатывать стратегию объединенной компании. До конца года им также предстоит решить, под каким из двух брендов будет дальше развиваться объединенная сеть.

Выручка объединенной компании в 2019 году составит более 2 млрд руб., количество прикрепленных пациентов по ДМС — более 600 тыс. человек, рассчитывают участники сделки.

О том, как развивается рынок платных медицинских услуг и почему в доходах негосударственных клиник растет доля услуг, оказанных по полисам ОМС, читайте в материале «РБК Pro».