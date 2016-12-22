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Meхх вернется в Россию весной 2019 года
Бизнес, 08:00
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Meхх вернется в Россию весной 2019 года
Одежный бренд Mexx возвращается на российский рынок — первый магазин может быть открыт уже в апреле 2019 года. Локальному партнеру пришлось закрыть магазины в 2017 году из-за проблем бывшего владельца бренда
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бренд одежды Mexx вернется в российскую розницу, ее прежний дистрибьютор, BNS Group, заключил контракт с новым владельцем ретейлера — голландским холдингом RNF. Информация об этом размещена на официальном сайте BNS Group.

Гендиректор BNS Group Денис Богатырев подтвердил РБК, что компания снова откроет магазины Mexx в России. По его словам, первый магазин может появиться в апреле следующего года. Согласно предварительному плану развития за следующие пять лет может быть открыто около 15 магазинов в российских городах, рассказал он, подчеркнув, что это не финальные планы и «количество магазинов будет зависеть от последовательности новых владельцев бренда в работе над коллекцией и спроса со стороны российских потребителей».

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«Конечно, у нас есть желание снова развивать бренд Mexx и вернуть сеть на российский рынок, ведь здесь у него высокая узнаваемость», — сказал Богатырев. BNS Group вывела бренд Mexx на российский рынок почти 20 лет назад, в 1997 году, и с тех пор всегда была его эксклюзивным партнером в России. Новый формат магазинов, по словам Богатырева, будет отличаться от прежнего: торговая площадь будет составлять 130–140 против 300–700 кв. м ранее.

Последний российский магазин Mexx закрылся в конце июля 2017 года. Причиной стали проблемы с глобальным бизнесом компании: турецкая Eroglu Holding, которая на тот момент владела брендом, приняла решение не выпускать коллекцию 2017 года. Вскоре стало известно, что бренд продан голландскому холдингу RNF, в то время как Eroglu решила сконцентрироваться на принадлежащих ей Colin’s и Loft.

Бренд Mexx был создан в 1984 году в Нидерландах бизнесменом индийского происхождения Раттаном Чадха. С 1980 года он занимался импортом из Азии одежды под мужской маркой Moustache и женской — Emanuelle. Спустя два года, в 1986-м, Чадха принял решение объединить две марки в единый бренд, его название было составлено из первых букв его брендов и двух букв «xx», что означает «поцелуи». Под брендом Mexx выпускается одежда и аксессуары для женщин, мужчин и детей. В 2001 году владельцем Mexx стала американская компания Liz Claiborne, которая приобрела его за $264 млн. В 2011-м марка вновь сменила хозяина — им стала компания Gores Group, которая купила бренд за $85 млн. В декабре 2014 года Mexx был признан банкротом судом Амстердама, а в следующем году бренд выкупила турецкая Eroglu Holding за €21 млн.

«Eroglu Holding поняли, что ошиблись с расчетами и бизнес оказался неприбыльным», — пояснял в 2017 году причины закрытия Богатырев. В 2014 году у бренда было около 100 торговых точек в России и BNS Group начала сокращать их число после того, как головная компания была признана банкротом в Нидерландах. На момент, когда владелец бренда объявил партнерам о прекращении производства, BNS Group принадлежало около 30 магазинов Mexx.

Автор: Ольга Дубравицкая.
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