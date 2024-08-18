«Фонтанка» узнала о решении производителей пива поднять цены

«Балтика» и AB InBev Efes намерены поднять цены на свою продукцию с 1 сентября из-за инфляции и «других объективных процессов в России», пишет «Фонтанка». Компании не назвали конкретные позиции и процент индексации

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Два из трех крупнейших отечественных производителей пива — ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и AB InBev Efes — намерены поднять цены на свою продукцию с 1 сентября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на уведомления, направленные в адрес торговых сетей.

Оба производителя не назвали конкретные позиции и процент индексации, но пообещали представить новые прайс-листы в ближайшее время, отмечает издание. Топ-менеджер одного из ретейлеров сообщил «Фонтанке», что оптовая стоимость продукции «Балтики» вырастет примерно на 10%, исключениями станут популярные «Балтика 3» и «Балтика 7». В линейке AB InBev Efes сильнее всего подорожают Efes и Bud (17%), Hoegaarden (15%), Velkopopovicky Kozel (12%), цены на все остальные позиции увеличатся на 5–10%.

В «Балтике» назвали плановым повышение цен и связали его с «инфляционными и другими объективными процессами в России». В AB InBev Efes объяснили ситуацию «потребностью в изменении подходов к рыночному позиционированию некоторых товарных позиций для более эффективного управления портфелем продукции».

После начала военной операции на Украине и введения санкций многие западные компании отказались от поставок в Россию пивоваренной продукции. По словам генерального директора компании «Объединенные пивоварни» Анны Мироновой, доля импортных брендов на российском рынке в 2023 году сохранялась на уровне 4–5%. Средняя цена пивоваренной продукции в декабре прошлого года составила 162,4 руб. за литр, что на 0,89% выше показателей последнего месяца 2022-го, следует из данных Росстата.

С 1 апреля были увеличены отпускные цены на пиво и безалкогольные напитки примерно на 8–10%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев тогда предупреждал, что это может оказать влияние на ценовую политику во всей пивной категории.

9 августа Минфин попросил производителей пива оценить целесообразность повышения пошлин на продукцию из недружественных стран с €0,1 до €1 за литр до конца 2024 года и до €1,5 за литр в 2025 году.