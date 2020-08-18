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Бизнес ,  
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Сооснователь «Бизнес молодости» объявил о закрытии проекта

Проект, который позиционировался как способ помочь предпринимателям открыть и развивать свой бизнес, решено закрыть
Петр Осипов
Петр Осипов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Один из основателей проекта «Бизнес молодость» Петр Осипов объявил о том, что решил его закрыть. «Я закрываю «Бизнес молодость». Этой компании больше не будет», — написал Осипов на своей странице в сети Instagram. На это обратило внимание издание The Bell.

О распаде «Бизнес молодости» (БМ) Осипов говорил осенью 2019 года после расставания со своим партнером по проекту Михаилом Дашкиевым в интервью с основателем клуба молодых предпринимателей Young Business Club Андреем Остапчуком.

«БМ дальше не будет. Я планирую заниматься проектом «Метаморфозы», — сказал тогда Осипов. Однако после этого «Бизнес молодость» продолжала существовать. Сообщение об изменениях появилось на сайте проекта в середине августа 2020 года, при этом происходящее было названо «ребрендингом».

«Сейчас в нашей компании происходит ребрендинг. Это связано с глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки. <...> В дальнейшем мы также будем проводить программы по личностному развитию и бизнес-тренинги. Часть программ перейдет в онлайн и станет доступна из любой точки мира, другие будут проходить только вживую», — отмечается в сообщении.

При этом Осипов в своих постах в Instagram говорит именно о закрытии проекта. «Почему мы расстались с Мишей? Почему я закрываю БМ? Фатальные ошибки, которые я допустил?» — написал он, предложив тем, кто хочет узнать ответ на эти вопросы, сообщить об этом в комментариях к посту.

https://www.instagram.com/p/CD6c-fTAgEp/

На сайте «Бизнес молодости» указано, что за годы существования проекта (с 2010 года) через его платные программы прошли более 300 тыс. человек, общее же число участников сообщества оценивается более чем в 3,6 млн, а число созданных с нуля бизнесов — почти в 17 тыс. При этом за годы существования «Бизнес молодость» часто критиковалась за подходы к обучению и схожесть с сектой.

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В 2014 году The Village посвятил проекту статью «Секта успеха: Как «Бизнес молодость» зарабатывает миллионы долларов на эмоциях», в которой, в частности, приводились слова бывших участников курсов БМ о том, что большинство историй успеха, описанных на сайте проекта, «сильно преувеличены», их бизнес предложенные методы привели к убыткам, а деньги, вопреки обещанию, не вернули. Автор статьи позднее рассказала, что после выхода материала неизвестные люди включили номер ее телефона в спам-рассылки.

По данным СПАРК, созданное в 2011 году и зарегистрированное в Чебоксарах ООО «Бизнес молодость», директором которой значился Осипов (он и Дашкиев были также среди совладельцев компании), было ликвидировано в конце июля 2016 года. Среди действующих компаний значатся ООО «Бизнес молодость ТВ» (бенефициар — Дашкиев) и ООО «Бизнес Ответ» (Дашкиев был совладельцем компании, но вышел из капитала, а Осипов остался).

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Бизнес-молодость»
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