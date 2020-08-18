Сооснователь «Бизнес молодости» объявил о закрытии проекта

Проект, который позиционировался как способ помочь предпринимателям открыть и развивать свой бизнес, решено закрыть

Петр Осипов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Один из основателей проекта «Бизнес молодость» Петр Осипов объявил о том, что решил его закрыть. «Я закрываю «Бизнес молодость». Этой компании больше не будет», — написал Осипов на своей странице в сети Instagram. На это обратило внимание издание The Bell.

О распаде «Бизнес молодости» (БМ) Осипов говорил осенью 2019 года после расставания со своим партнером по проекту Михаилом Дашкиевым в интервью с основателем клуба молодых предпринимателей Young Business Club Андреем Остапчуком.

«БМ дальше не будет. Я планирую заниматься проектом «Метаморфозы», — сказал тогда Осипов. Однако после этого «Бизнес молодость» продолжала существовать. Сообщение об изменениях появилось на сайте проекта в середине августа 2020 года, при этом происходящее было названо «ребрендингом».

«Сейчас в нашей компании происходит ребрендинг. Это связано с глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки. <...> В дальнейшем мы также будем проводить программы по личностному развитию и бизнес-тренинги. Часть программ перейдет в онлайн и станет доступна из любой точки мира, другие будут проходить только вживую», — отмечается в сообщении.

При этом Осипов в своих постах в Instagram говорит именно о закрытии проекта. «Почему мы расстались с Мишей? Почему я закрываю БМ? Фатальные ошибки, которые я допустил?» — написал он, предложив тем, кто хочет узнать ответ на эти вопросы, сообщить об этом в комментариях к посту.