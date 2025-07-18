Один из крупнейших добытчиков минтая сменил гендиректора

Возглавивший год назад Русскую рыбопромышленную компанию Савелий Карпухин переходит на должность председателя совета директоров компании. Вместо него пост гендиректора займет операционный директор Константин Глобенко

Константин Глобенко (Фото: Русская Рыбопромышленная компания)

Савелий Карпухин покидает пост генерального директора Русской рыбопромышленной компании (РРПК) — одного из крупнейших в России добытчиков минтая, и переходит на должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщил РБК представитель компании.

Новым генеральным директором РРПК назначен Константин Глобенко, который ранее занимал в компании должность операционного директора. Совет директоров утвердил это решение, Глобенко вступил в должность с сегодняшнего дня, уточнил представитель РРПК.

Изменения в руководстве, как пояснили в РРПК, направлены на формирование новых возможностей для компании. Карпухин сосредоточится на стратегическом планировании и долгосрочном развитии на уровне совета директоров, в то время как новый гендиректор займется операционной деятельностью и повседневным управлением бизнесом. «Мы продолжим курс на производство качественной продукции для наших потребителей и создание лучших условий для наших сотрудников», — отметил Глобенко.

Савелий Карпухин возглавил РРПК в июне 2024 года — до этого он занимал в компании должность директора по стратегии и коммерческим вопросам, и был назначен гендиректором после ухода с этого поста Ольги Наумовой, известной по работе в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит».

Русская рыбопромышленная компания — один из крупнейших в России производителей белой рыбы. Основные объекты добычи — минтай (80% улова) и тихоокеанская сельдь. Компания ведет промысел в Беринговом и Охотском морях и занимается глубокой переработкой рыбы: она производит рыбное филе, фарш и сурими (рыбный фарш из минтая, который используется в том числе для изготовления крабовых палочек). В 2024 году РРПК выловила более 410 тыс. т водных биоресурсов. Выручка ООО "Русская рыбопромышленная компания" в 2024 году составила 2,3 млрд руб. - на 29,7% меньше, чем в 2023-м (3,3 млрд руб.). Чистая прибыль в 2024-м году составила 1,6 млрд руб. против 1,9 млрд руб. годом ранее.