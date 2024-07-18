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Бизнес ,  
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Экс-глава Крымской железной дороги получил 5 лет колонии за растрату

Фролов организовал ненадлежащие строительные работы, из-за чего объект КЖД стал работать с ограничениями, а также неоднократно отправлялся в личные поездки на деньги госкомпании под видом командировок, установило следствие
Геннадий Фролов (в центре)
Геннадий Фролов (в центре) (Фото: УФСБ по Крыму и Севастополю)

Бывший гендиректор Крымской железной дороги (КЖД) приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает региональное управление СК. Решение принял Верховный суд Крыма.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 160 УК). Он обязан возместить более 110 млн руб. ущерба.

СК не называет имя осужденного, но ФСБ уточняет, что это Геннадий Фролов.

Из материалов суда следовало, что с декабря 2020-го по июль 2021 года Фролов без проектно-сметной документации дал незаконные поручения о строительно-монтажных работах на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств КЖД и сил ее подразделений. В итоге платформы не соответствуют требованиям и функционируют не полностью.

Кроме того, Фролов не раз путешествовал в личных целях за счет КЖД и оформлял это под видом командировок, заявили в ФСБ.

После ухода из КЖД переехал в Ярославль и начал работать в одном из подразделений РЖД.

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