Экс-глава Крымской железной дороги получил 5 лет колонии за растрату
Бывший гендиректор Крымской железной дороги (КЖД) приговорен к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает региональное управление СК. Решение принял Верховный суд Крыма.
Его признали виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями и в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 160 УК). Он обязан возместить более 110 млн руб. ущерба.
СК не называет имя осужденного, но ФСБ уточняет, что это Геннадий Фролов.
Из материалов суда следовало, что с декабря 2020-го по июль 2021 года Фролов без проектно-сметной документации дал незаконные поручения о строительно-монтажных работах на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах за счет средств КЖД и сил ее подразделений. В итоге платформы не соответствуют требованиям и функционируют не полностью.
Кроме того, Фролов не раз путешествовал в личных целях за счет КЖД и оформлял это под видом командировок, заявили в ФСБ.
После ухода из КЖД переехал в Ярославль и начал работать в одном из подразделений РЖД.
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