РЖД намерены внедрить систему маркировки рельсов

В компании ожидают, что система маркировки и идентификации рельсов будет такой, что работники железных дорог смогут в режиме реального времени «получать всю необходимую информацию о конкретном рельсе и фиксировать возможные дефекты». Для этого технологическое решение должно быть интегрировано со всеми средствами диагностики и путевыми машинами, считают в РЖД.

Постоянный мониторинг нужен для того, чтобы получать информацию о состоянии рельсов, а также для оценки того, как скоро путям потребуется ремонт или замена, подчеркнули в компании.

Эксплуатационная длина железных дорог России — 85,5 тыс. км.

РЖД являются крупнейшим постоянным заказчиком рельсов в стране, закупающим их в больших объемах и со значительной скидкой, говорил ранее РБК представитель компании. В 2018 году компания приобрела в «ЕвразХолдинге» около 776 тыс. т рельсов, а у «Мечела» — 210 тыс. т, следует из материалов компании.