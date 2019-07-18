РЖД намерены внедрить систему маркировки рельсов

Российские железные дороги (РЖД) объявили конкурс на выполнение работ по маркировке железнодорожных рельсов, следует из материалов сайта госзакупок.
Сумма контракта — 28,9 млн руб.
Тендер подразумевает «разработку концепции по внедрению технологии маркировки рельсовой продукции и технико-экономического обоснования ее применения», говорится в документе.
Отвечая на запрос РБК, в пресс-службе РЖД сообщили, что таким образом компания «реализует мероприятия по комплексной цифровизации железнодорожной инфраструктуры».
«В данном случае речь идет о выработке механизмов маркировки рельсовой продукции для автоматической идентификации, учета движения и состояния рельсовой продукции на протяжении всего жизненного цикла: от склада производителя до укладки в путь, замены и утилизации», — пояснили в РЖД.