«Коммерсантъ» узнал о возможном росте цен на рыбу из-за требований ФСБ

Новые требования ФСБ к рыболовецким компаниям могут привести к тому, что стоимость продукции вырастет, а сами рыбаки понесут значительные убытки

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пограничная служба ФСБ предупредила часть рыбодобытчиков о недопустимости использования судов, которые принадлежат иностранцам, сообщили газете «Коммерсантъ» во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). О требованиях узнали компании как в Северном бассейне, так и на Дальнем Востоке.

При этом в рыболовецких компаниях указывают, что выполнение требований ФСБ приведет к дополнительным расходам на логистику, что отразиться с на конечной стоимости рыбы. Объясняется это тем, что только в Северном бассейне на принадлежащий иностранцам транспорт приходится около 70% флота.

При такой доле на рынке все равно есть нехватка предложения. Объясняется это тем, что новые суда не строятся, а старые списываются.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев указал, что из-за запрета срочная перестройка логистических маршрутов во время пика путины может стоить компаниям, которые вылавливают на севере треску, около $2 млн.

В Росрыболовстве газете сообщили, что вопрос о требованиях спецслужбы обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России, участники которой договорились «проработать вопрос».