Семья Скигина получила контроль над Петербургским нефтяным терминалом

Как выяснил РБК, контроль над Петербургским нефтяным терминалом, крупнейшим перевалочным пунктом на Северо-Западе в начале 2000-х, получили наследники Дмитрия Скигина. Незадолго до смерти он разделил активы с Ильей Трабером

Вид на ПНТ (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Дмитрий Скигин, который вместе с Ильей Трабером владел несколькими нефтяными предприятиями в Петербурге, в том числе фирмой «Совэкс Пулково» (контролировала заправку самолетов в аэропорту Пулково) и Петербургcким нефтяным терминалом (ПНТ), незадолго до смерти, в 2000 году, договорился о разделе активов, сохранив за собой долю в ПНТ. Об этом в интервью РБК рассказал его сын и наследник Михаил Скигин.

«Отец отдал, например, [топливно-заправочную компанию] «Совэкс Пулково», другие активы плюс еще много денег этому человеку, Траберу. При этом отец остался с нефтяным терминалом, который на тот момент был в плачевном состоянии. Думаю, что ему было намного важнее избавиться от каких-либо неприятных встреч и какой-либо зависимости в пользу возможной свободы», — рассказал Михаил Скигин, который вместе с братьями и сестрой унаследовал активы отца после его смерти в 2003 году.

Трабер, в середине 1990-х годов считавшийся монополистом на рынке торговли антиквариатом в Санкт-Петербурге, стал фигурантом громкого дела о «русской мафии» в Испании в 2008 году, но местной полиции не удалось его арестовать, потому что в это время он находился за пределами этой страны. С тех пор Трабер объявлен Испанией в розыск.

В мае 2006 года на еще одного совладельца ПНТ Сергея Васильева было совершенно покушение — его автомобиль расстреляли из автоматов, было выпущено 50 пуль, один из его охранников погиб. Это покушение следствие связывало с рейдерской атакой на ПНТ, которая была предпринята группой Владимира Барсукова (Кумарина) — лидера Тамбовской ОПГ. В августе 2016 года Санкт-Петербургский городской суд признал Кумарина виновным в организации покушения на Васильева и приговорил его к 23 годам лишения свободы.

«Это была совершенно беспредельная история, стрельба средь бела дня перед самым саммитом Большой восьмерки в Петербурге, да еще и недалеко от школы», — комментирует Скигин. При этом он утверждает, что Васильев с 2003 года не участвовал в управлении ПНТ, а затем продал ему свою долю. ​«Мажоритарный пакет у семьи», — добавил он.

По словам Скигина-младшего, решение его отца оставить себе терминал было «достаточно смелым» — он начал приносить «существенные деньги» только после 2004-2005 годов. В середине 2000-ых годов он стал крупнейшим нефтеналивным терминалом на Северо-Западе России, через него поставлял нефтепродукты, в том числе бизнесмен Геннадий Тимченко, который вместе с партнерами приобрел «Кинэкс», экспортную «дочку» Киришского НПЗ.

В 2010-2011 годах ПНТ достиг рекорда по перевалке — более 12 млн т нефтепродуктов в год, рассказал Скигин. А по итогам 2017 года компания вернулась ​к показателям 2003 года — 6,5 млн т. «Сейчас на рынке профицит мощностей — с учетом Усть-Луги, Приморска, Высоцка и ПНТ (перевалка нефтепродуктов в 2017 году в первых трех портах составила 29 млн т, 13,6 млн т и 10,4 млн т соответственно — РБК) — и эта тенденция будет только усиливаться, поскольку глубина переработки существенно увеличивается, темные нефтепродукты просто уходят на нет и в основном светлые нефтепродукты попадают в трубу и [идут] на Приморск», — объясняет бизнесмен. Но несмотря на значительное снижение объемов выручка почти не изменилась, составив около $45 млн по итогам прошлого года, а доходность по EBITDA — 25-28%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал «Новой газете», что Владимир Путин во время работы в мэрии Петербурга общался со Скигиным и Трабером: «[Они] в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга». Топ-менеджером ПНТ был нынешний председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, а нынешний председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в 1998–1999 годах был уполномоченным представителем компании ОБИП, которая управляла портом Петербурга.