Honda потребовала отставки главы Nissan ради слияния
Японский автоконцерн Honda готов возобновить переговоры о поглощении другого автопроизводителя Nissan при условии отставки его гендиректора Макото Учиды, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Макото Учида был одним из главных сторонников сделки Honda и Nissan, но в процессе согласования слияния отношения между ним и его коллегой Тосихиро Мибе испортились.
В случае успеха, объем сделки составил бы $58 млрд, а объединенная компания стала бы четвертым производителем машин в мире, отмечает FT.
Reuters утверждал, что соглашение не удалось заключить по нескольким причинам. Прежде всего, из-за гордости руководства Nissan и недостаточного беспокойства руководства Nissan своим бедственным положением, а также внезапного решения Honda пересмотреть условия сделки и предложения в адрес Nissan стать дочерней компанией. Несмотря на свое более слабое положение, Nissan требовал равноправного отношения, не хотел закрывать заводы по требованию Honda.
Учида пожелал продолжить руководить Nissan до следующего года, но в связи с проваленными переговорами на него давит совет директоров, который начал неофициальные обсуждения сроков его ухода, рассказал источник газеты.
После срыва сделки Nissan необходимо обеспечить свое дальнейшее существование. Производителю потребуются средства на реструктуризацию и в связи с ростом процентных ставок по кредитам из-за вероятного понижения кредитного рейтинга. Ценные бумаги Nissan сейчас оцениваются S&P как «мусорные».
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